14:43 16.09.2025
 
Эксперт прокомментировал расширение демпфера цен на топливо

Терешкин: повышение порога отклонения цен по демпферу оправдано, но есть риски

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Работа автозаправки . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Расширение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся, в текущей ситуации на рынке оправдано, но представляет риски для розницы, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
Минфин РФ согласен поднять порог отклонения оптовых цен на топливо от индикативных сразу на 10 процентных пунктов - до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут приняты осенью. Однако решение о возможном применении корректировки задним числом, с 1 августа, остается за правительством.
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
В Крыму объяснили дефицит топлива на АЗС
14 сентября, 23:15
"Отрасль находится в том положении, когда регуляторы не могут не пойти навстречу нефтяникам. Компаниям придется инвестировать значительные средства в поддержание инфраструктуры НПЗ, в том числе за счет субсидий по демпферу и выручки от продаж нефтепродуктов. Поэтому решение об изменении границ демпфера является оправданным, пусть даже оно чревато рисками для розничного рынка", - сказал он.
По словам Терешкина, в текущих условиях такие риски неизбежны. При этом повышение границ отклонения биржевых цен на бензин и дизтопливо - на 20% и 30% соответственно - сделает рост цен в рознице более предсказуемым. Верхняя планка биржевых цен на бензин Аи-92 будет повышена в таком случае с 66 495 рублей до 72 540 рублей за тонну, а цен на дизельное топливо - с 68 640 рублей до 74 360 рублей за тонну.
По данным Росстата, к 8 сентября накопленный прирост цен на бензин достиг 7,2%, тогда как инфляция с начала года составила 4,03%.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее поручил Минэнерго и Минфину до 10 сентября представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных задним числом, с 1 августа, чтобы нефтяные компании смогли получить бюджетные выплаты по демпферу в сентябре, следует из протокола совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости).
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, то выплаты обнуляются.
По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер.
Работа АЗС в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд пятый раз за год
13:38
 
ЭкономикаРФАлександр НовакАлексей СазановМинфинСколковоНПЗ
 
 
