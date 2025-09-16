Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Треть пассажиропотока ВСМ составят туристы, считают в Минэкономразвитии - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/turisty-862353994.html
Треть пассажиропотока ВСМ составят туристы, считают в Минэкономразвитии
Треть пассажиропотока ВСМ составят туристы, считают в Минэкономразвитии - 16.09.2025, ПРАЙМ
Треть пассажиропотока ВСМ составят туристы, считают в Минэкономразвитии
Треть пассажиропотока высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург составят туристы, а сам проект может увеличить их число почти... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T19:48+0300
2025-09-16T19:48+0300
бизнес
россия
рф
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862352695_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_782abd4600dd3f8e35da43f6692967d0.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Треть пассажиропотока высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург составят туристы, а сам проект может увеличить их число почти на 500 тысяч человек в год, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. "Более 30% пассажиропотока ВСМ составят туристы, причем сам проект в среднем может дать дополнительно почти до 500 тысяч туристов в год, которых без магистрали не было бы", - говорится в сообщении министерства по итогам стратегической сессии "Развитие скоростного транспортного сообщения", которую во вторник провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На стретсессии также были рассмотрены вопросы автомобильного туризма. Так, по данным МЭР РФ, в прошлом летнем сезоне (с мая по сентябрь 2024 года) по стране путешествовали 45 миллионов человек, из них 17 миллионов - автотуристы. В этом летнем сезоне, по предварительным оценкам министерства, турпоездки выросли на 7% или на 3 миллиона человек, а доля внутренних автотуристов выросла с 38% до 42%. В Минэкономразвития также напомнили, что на сегодняшний день вместе с регионами создано и доступно для автотуристов 42 автотуристических маршрута, где есть участок хотя бы одной скоростной магистрали.
https://1prime.ru/20250916/savelev-862352713.html
рф
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862352695_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_79d6c25045d259248552db156a1d3865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, москва, санкт-петербург, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мишустин
19:48 16.09.2025
 
Треть пассажиропотока ВСМ составят туристы, считают в Минэкономразвитии

Минэкономразвития: треть пассажиропотока ВСМ Москва - Петербург составят туристы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Треть пассажиропотока высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург составят туристы, а сам проект может увеличить их число почти на 500 тысяч человек в год, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Более 30% пассажиропотока ВСМ составят туристы, причем сам проект в среднем может дать дополнительно почти до 500 тысяч туристов в год, которых без магистрали не было бы", - говорится в сообщении министерства по итогам стратегической сессии "Развитие скоростного транспортного сообщения", которую во вторник провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На стретсессии также были рассмотрены вопросы автомобильного туризма. Так, по данным МЭР РФ, в прошлом летнем сезоне (с мая по сентябрь 2024 года) по стране путешествовали 45 миллионов человек, из них 17 миллионов - автотуристы.
В этом летнем сезоне, по предварительным оценкам министерства, турпоездки выросли на 7% или на 3 миллиона человек, а доля внутренних автотуристов выросла с 38% до 42%.
В Минэкономразвития также напомнили, что на сегодняшний день вместе с регионами создано и доступно для автотуристов 42 автотуристических маршрута, где есть участок хотя бы одной скоростной магистрали.
Виталий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев
19:35
 
БизнесРОССИЯРФМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала