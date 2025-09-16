https://1prime.ru/20250916/turisty-862353994.html

Треть пассажиропотока ВСМ составят туристы, считают в Минэкономразвитии

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Треть пассажиропотока высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург составят туристы, а сам проект может увеличить их число почти на 500 тысяч человек в год, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. "Более 30% пассажиропотока ВСМ составят туристы, причем сам проект в среднем может дать дополнительно почти до 500 тысяч туристов в год, которых без магистрали не было бы", - говорится в сообщении министерства по итогам стратегической сессии "Развитие скоростного транспортного сообщения", которую во вторник провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На стретсессии также были рассмотрены вопросы автомобильного туризма. Так, по данным МЭР РФ, в прошлом летнем сезоне (с мая по сентябрь 2024 года) по стране путешествовали 45 миллионов человек, из них 17 миллионов - автотуристы. В этом летнем сезоне, по предварительным оценкам министерства, турпоездки выросли на 7% или на 3 миллиона человек, а доля внутренних автотуристов выросла с 38% до 42%. В Минэкономразвития также напомнили, что на сегодняшний день вместе с регионами создано и доступно для автотуристов 42 автотуристических маршрута, где есть участок хотя бы одной скоростной магистрали.

