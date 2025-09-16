https://1prime.ru/20250916/ucheniya-862359222.html
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025" - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
Этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025" завершился в Ленинградской области, отработаны все виды комплексного обеспечения боя, сообщили в | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:08+0300
2025-09-16T21:08+0300
2025-09-16T21:08+0300
общество
россия
ленинградская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862359066_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_10470f4fd10740a7c95d359cb6cadcbf.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025" завершился в Ленинградской области, отработаны все виды комплексного обеспечения боя, сообщили в Минобороны РФ. "В Ленинградской области на полигоне "Кирилловский" завершился этап практических действий войск Ленинградского военного округа в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025", - говорится в сообщении. "В рамках активной фазы совместного стратегического учения были отработаны все виды комплексного обеспечения боя, в том числе эвакуация раненых, поврежденной техники и доставки грузов на передовые позиции с помощью беспилотных систем в едином тактическом замысле", - добавили в МО РФ.
https://1prime.ru/20250916/putin-862350802.html
ленинградская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862359066_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_afb518a43d057b1c8f7de4462e0f3b9b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, ленинградская область, рф
Общество , РОССИЯ, Ленинградская область, РФ
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
В Ленинградской области завершился этап практических действий войск на учений "Запад-2025"