В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025" завершился в Ленинградской области, отработаны все виды комплексного обеспечения боя, сообщили в Минобороны РФ. "В Ленинградской области на полигоне "Кирилловский" завершился этап практических действий войск Ленинградского военного округа в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025", - говорится в сообщении. "В рамках активной фазы совместного стратегического учения были отработаны все виды комплексного обеспечения боя, в том числе эвакуация раненых, поврежденной техники и доставки грузов на передовые позиции с помощью беспилотных систем в едином тактическом замысле", - добавили в МО РФ.

