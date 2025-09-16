Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025" - 16.09.2025
https://1prime.ru/20250916/ucheniya-862359222.html
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025" - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
Этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025" завершился в Ленинградской области, отработаны все виды комплексного обеспечения боя, сообщили в | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:08+0300
2025-09-16T21:08+0300
общество
россия
ленинградская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862359066_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_10470f4fd10740a7c95d359cb6cadcbf.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025" завершился в Ленинградской области, отработаны все виды комплексного обеспечения боя, сообщили в Минобороны РФ. "В Ленинградской области на полигоне "Кирилловский" завершился этап практических действий войск Ленинградского военного округа в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025", - говорится в сообщении. "В рамках активной фазы совместного стратегического учения были отработаны все виды комплексного обеспечения боя, в том числе эвакуация раненых, поврежденной техники и доставки грузов на передовые позиции с помощью беспилотных систем в едином тактическом замысле", - добавили в МО РФ.
ленинградская область
рф
общество , россия, ленинградская область, рф
Общество , РОССИЯ, Ленинградская область, РФ
21:08 16.09.2025
 
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"

В Ленинградской области завершился этап практических действий войск на учений "Запад-2025"

Военнослужащие вооруженных сил РФ
Военнослужащие вооруженных сил РФ
Военнослужащие вооруженных сил РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025" завершился в Ленинградской области, отработаны все виды комплексного обеспечения боя, сообщили в Минобороны РФ.
Ленинградской области на полигоне "Кирилловский" завершился этап практических действий войск Ленинградского военного округа в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025", - говорится в сообщении.
"В рамках активной фазы совместного стратегического учения были отработаны все виды комплексного обеспечения боя, в том числе эвакуация раненых, поврежденной техники и доставки грузов на передовые позиции с помощью беспилотных систем в едином тактическом замысле", - добавили в МО РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино"
ОбществоРОССИЯЛенинградская областьРФ
 
 
