Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров - 16.09.2025
Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров
Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров - 16.09.2025, ПРАЙМ
Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров
Президента России Владимира Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запад-2025" сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:52+0300
2025-09-16T21:52+0300
общество
россия
рф
нижегородская область
белоруссия
владимир путин
андрей белоусов
алексей дюмин
госсовет
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запад-2025" сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также сопровождал президента во время осмотра образцов вооружения, специальной и военной техники на полигоне и давал пояснения. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
рф
нижегородская область
белоруссия
общество , россия, рф, нижегородская область, белоруссия, владимир путин, андрей белоусов, алексей дюмин, госсовет
Общество , РОССИЯ, РФ, Нижегородская область, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Алексей Дюмин, Госсовет
21:52 16.09.2025
 
Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров

Белоусов, Дюмин и Евкуров сопровождали Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запад-2025" сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также сопровождал президента во время осмотра образцов вооружения, специальной и военной техники на полигоне и давал пояснения.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Путин назвал цель учений "Запад-2025"
18:50
 
ОбществоРОССИЯРФНижегородская областьБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАндрей БелоусовАлексей ДюминГоссовет
 
 
