Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запад-2025" сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также сопровождал президента во время осмотра образцов вооружения, специальной и военной техники на полигоне и давал пояснения. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

