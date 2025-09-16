https://1prime.ru/20250916/ucheniya-862361122.html
Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров
Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров - 16.09.2025, ПРАЙМ
Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров
Президента России Владимира Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запад-2025" сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:52+0300
2025-09-16T21:52+0300
2025-09-16T21:52+0300
общество
россия
рф
нижегородская область
белоруссия
владимир путин
андрей белоусов
алексей дюмин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c2ba845c51985beedf2404199618efa9.jpg
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запад-2025" сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также сопровождал президента во время осмотра образцов вооружения, специальной и военной техники на полигоне и давал пояснения. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
https://1prime.ru/20250916/putin-862350170.html
рф
нижегородская область
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e369159d2056eff83076f86a00187c22.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, нижегородская область, белоруссия, владимир путин, андрей белоусов, алексей дюмин, госсовет
Общество , РОССИЯ, РФ, Нижегородская область, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Алексей Дюмин, Госсовет
Путина на учениях "Запад-2025" сопровождали Белоусов, Дюмин и Евкуров
Белоусов, Дюмин и Евкуров сопровождали Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений