На Украине признали, что дочь вела соцсети на русском языке

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что ее дочь вела соцсети на русском языке, так как большинство ее друзей - русскоязычные. "Подростков читают в соцсетях такие же подростки, как и они. Я говорю дочери: "София, ну как так? Зачем это?". А она: "Мама, кто же меня будет читать, если они все – русскоязычные?" - приводит слова Ивановской украинское издание "Главком". Она добавила, что спустя время дочь "начала сознательно вести" соцсети на украинском языке. Ивановская добавила, что при офисе Владимира Зеленского действует рабочая группа, которая добивается от мировых стриминговых платформ не блокировки, а ранжирования, чтобы украинский контент был заметным и доступным, а российский не навязывался пользователям как основной. Украинское издание "Страна.ua" 25 августа сообщало, что Ивановская призвала заблокировать в стране трансляцию российской музыки на стриминговых платформах. В марте этого года бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

