Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Узбекистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250916/uzbekistan-862364081.html
Узбекистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ
Узбекистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ - 16.09.2025, ПРАЙМ
Узбекистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ
Власти Узбекистана намерены расширить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для реализации проекта по строительству атомной... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T23:21+0300
2025-09-16T23:21+0300
энергетика
мировая экономика
узбекистан
ташкент
магатэ
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены расширить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для реализации проекта по строительству атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации "Росатом", сообщает пресс-служба узбекистанского агентства по атомной энергии (Узатом). По данным пресс-службы, делегация Узбекистана и заместитель генерального директора МАГАТЭ Лю Хуан на полях 69-й генеральной конференции МАГАТЭ обсудили проект строительства первой атомной электростанции в республике. "Узбекистан выразил заинтересованность в расширении технического сотрудничества с МАГАТЭ для реализации данного проекта", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Узатома. Стороны также обсудили достигнутые результаты, текущие работы и планы по применению ядерных технологий в различных отраслях экономики Узбекистана, включая энергетику, медицину и сельское хозяйство. "Представители МАГАТЭ отметили значительные успехи Узбекистана в развитии ядерной программы, а также активное участие правительства, создающего основу для расширения мирного использования атомной энергии", - уточняет агентство. Стороны подтвердили готовность продолжать диалог и совместную работу над проектами, направленными на развитие ядерных технологий в интересах устойчивого развития, добавили в пресс-службе. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
https://1prime.ru/20250915/likhachev-862303074.html
узбекистан
ташкент
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_8d691a5051d80055b9dc35f80e3f5565.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, узбекистан, ташкент, магатэ, росатом
Энергетика, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, МАГАТЭ, Росатом
23:21 16.09.2025
 
Узбекистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ

Узбекистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ по строительству АСММ

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены расширить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для реализации проекта по строительству атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации "Росатом", сообщает пресс-служба узбекистанского агентства по атомной энергии (Узатом).
По данным пресс-службы, делегация Узбекистана и заместитель генерального директора МАГАТЭ Лю Хуан на полях 69-й генеральной конференции МАГАТЭ обсудили проект строительства первой атомной электростанции в республике.
"Узбекистан выразил заинтересованность в расширении технического сотрудничества с МАГАТЭ для реализации данного проекта", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Узатома.
Стороны также обсудили достигнутые результаты, текущие работы и планы по применению ядерных технологий в различных отраслях экономики Узбекистана, включая энергетику, медицину и сельское хозяйство.
"Представители МАГАТЭ отметили значительные успехи Узбекистана в развитии ядерной программы, а также активное участие правительства, создающего основу для расширения мирного использования атомной энергии", - уточняет агентство.
Стороны подтвердили готовность продолжать диалог и совместную работу над проектами, направленными на развитие ядерных технологий в интересах устойчивого развития, добавили в пресс-службе.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ
Вчера, 15:21
 
ЭнергетикаМировая экономикаУЗБЕКИСТАНТашкентМАГАТЭРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала