https://1prime.ru/20250916/uzbekistan-862364081.html

Узбекистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ

Узбекистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ - 16.09.2025, ПРАЙМ

Узбекистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ

Власти Узбекистана намерены расширить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для реализации проекта по строительству атомной... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T23:21+0300

2025-09-16T23:21+0300

2025-09-16T23:21+0300

энергетика

мировая экономика

узбекистан

ташкент

магатэ

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены расширить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для реализации проекта по строительству атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации "Росатом", сообщает пресс-служба узбекистанского агентства по атомной энергии (Узатом). По данным пресс-службы, делегация Узбекистана и заместитель генерального директора МАГАТЭ Лю Хуан на полях 69-й генеральной конференции МАГАТЭ обсудили проект строительства первой атомной электростанции в республике. "Узбекистан выразил заинтересованность в расширении технического сотрудничества с МАГАТЭ для реализации данного проекта", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Узатома. Стороны также обсудили достигнутые результаты, текущие работы и планы по применению ядерных технологий в различных отраслях экономики Узбекистана, включая энергетику, медицину и сельское хозяйство. "Представители МАГАТЭ отметили значительные успехи Узбекистана в развитии ядерной программы, а также активное участие правительства, создающего основу для расширения мирного использования атомной энергии", - уточняет агентство. Стороны подтвердили готовность продолжать диалог и совместную работу над проектами, направленными на развитие ядерных технологий в интересах устойчивого развития, добавили в пресс-службе. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.

https://1prime.ru/20250915/likhachev-862303074.html

узбекистан

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, узбекистан, ташкент, магатэ, росатом