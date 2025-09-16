https://1prime.ru/20250916/valyuta-862346496.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 сентября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 сентября
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,03 копейки относительно значения днём ранее, до 11,6052 рубля, доллара - снизился на 23,59 копейки, до 82,8359 рубля, евро - вырос на 44,01 копейки, до 97,8903 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
