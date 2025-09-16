Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний в 2026 году - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/vetnam-862324925.html
Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний в 2026 году
Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний в 2026 году - 16.09.2025, ПРАЙМ
Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний в 2026 году
Вьетнам ждет выхода на рынок первых четырех крупных российских фармацевтических компаний в 2026 году, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил генеральный... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T07:50+0300
2025-09-16T07:50+0300
бизнес
экономика
россия
вьетнам
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862324925.jpg?1757998206
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - ПРАЙМ. Вьетнам ждет выхода на рынок первых четырех крупных российских фармацевтических компаний в 2026 году, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил генеральный директор АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа. "Сейчас уже четыре компании российские, фарм-гиганты, получили сертификацию: сертификат GMP по стандарту PIC/S. Теперь второй шаг идет: досье лекарственных препаратов. Оно тоже очень сильно отличается, российские и всемирные стандарты... Я думаю, в очень ближайшее время... Уже в 2026 году первые... регистрационные номера ряда компаний уже будут утверждены", - ответил Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос агентства, когда первые российские фармацевтические компании смогут выйти на вьетнамский рынок. Сертификат GMP предполагает соблюдение изготовителем лекарственных препаратов требований надлежащей производственной практики. Нгуен Вьет Кхоа пояснил, что получению сертификата российскими компаниями предшествовала большая работа. "Мы два года продвигали, проводили работу, чтобы российские GMP утвердили во Вьетнаме, потому что (российский - ред.) стандарт ГОСТ и стандарт GMP (Всемирной организации здравоохранения - ред.) - они отличаются. Очень долго утверждали", - уточнил собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
вьетнам
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, вьетнам, владивосток
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владивосток
07:50 16.09.2025
 
Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний в 2026 году

Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний в 2026 году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - ПРАЙМ. Вьетнам ждет выхода на рынок первых четырех крупных российских фармацевтических компаний в 2026 году, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил генеральный директор АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа.
"Сейчас уже четыре компании российские, фарм-гиганты, получили сертификацию: сертификат GMP по стандарту PIC/S. Теперь второй шаг идет: досье лекарственных препаратов. Оно тоже очень сильно отличается, российские и всемирные стандарты... Я думаю, в очень ближайшее время... Уже в 2026 году первые... регистрационные номера ряда компаний уже будут утверждены", - ответил Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос агентства, когда первые российские фармацевтические компании смогут выйти на вьетнамский рынок.
Сертификат GMP предполагает соблюдение изготовителем лекарственных препаратов требований надлежащей производственной практики. Нгуен Вьет Кхоа пояснил, что получению сертификата российскими компаниями предшествовала большая работа.
"Мы два года продвигали, проводили работу, чтобы российские GMP утвердили во Вьетнаме, потому что (российский - ред.) стандарт ГОСТ и стандарт GMP (Всемирной организации здравоохранения - ред.) - они отличаются. Очень долго утверждали", - уточнил собеседник агентства.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВЬЕТНАМВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала