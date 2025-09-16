https://1prime.ru/20250916/vetnam-862324925.html

Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний в 2026 году

Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний в 2026 году - 16.09.2025, ПРАЙМ

Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний в 2026 году

Вьетнам ждет выхода на рынок первых четырех крупных российских фармацевтических компаний в 2026 году, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил генеральный... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T07:50+0300

2025-09-16T07:50+0300

2025-09-16T07:50+0300

бизнес

экономика

россия

вьетнам

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862324925.jpg?1757998206

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - ПРАЙМ. Вьетнам ждет выхода на рынок первых четырех крупных российских фармацевтических компаний в 2026 году, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил генеральный директор АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа. "Сейчас уже четыре компании российские, фарм-гиганты, получили сертификацию: сертификат GMP по стандарту PIC/S. Теперь второй шаг идет: досье лекарственных препаратов. Оно тоже очень сильно отличается, российские и всемирные стандарты... Я думаю, в очень ближайшее время... Уже в 2026 году первые... регистрационные номера ряда компаний уже будут утверждены", - ответил Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос агентства, когда первые российские фармацевтические компании смогут выйти на вьетнамский рынок. Сертификат GMP предполагает соблюдение изготовителем лекарственных препаратов требований надлежащей производственной практики. Нгуен Вьет Кхоа пояснил, что получению сертификата российскими компаниями предшествовала большая работа. "Мы два года продвигали, проводили работу, чтобы российские GMP утвердили во Вьетнаме, потому что (российский - ред.) стандарт ГОСТ и стандарт GMP (Всемирной организации здравоохранения - ред.) - они отличаются. Очень долго утверждали", - уточнил собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

вьетнам

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вьетнам, владивосток