https://1prime.ru/20250916/vetnam-862331693.html
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году - 16.09.2025, ПРАЙМ
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году
Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T11:36+0300
2025-09-16T11:36+0300
2025-09-16T11:36+0300
россия
вьетнам
медицина
https://cdnn.1prime.ru/img/75953/17/759531754_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_92b1c6d715b1aada29110c0dfaeb002e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - ПРАЙМ. Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, планирует закупать ее у РФ в 2026 году взамен колоссально подорожавшей американской, рассказал РИА Новости генеральный директор, АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа. "Вьетнаму требуется много (доз - ред.) вакцины от ВПЧ... от рака шейки матки. Да, (собираемся использовать российскую вакцину - ред.) компании "Нанолек", сейчас она входит в состав фармстандартов... (Готовим - ред.) подписание на закупку у России вакцин на 2026 год... (раньше - ред.) были использованы вакцины американского производства, они сейчас подорожали колоссально", - сказал Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он пояснил, что ранее от ВПЧ женщин во Вьетнаме вакцинировали выборочно, сейчас все будет проводиться массово. "От девочек с 13 лет и выше. Вьетнам нуждается от двух миллионов (доз - ред.) вакцины от ВПЧ", - уточнил собеседник. Правительство Кировской области в марте 2024 года сообщало, что в регионе начнут выпускать первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), займётся этим компания "Нанолек". Уточнялось,что вакцина может защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания. Для производства вакцины от ВПЧ увеличат мощности завода "Нанолек" в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250914/lekarstva-862259254.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75953/17/759531754_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_34b9b358e1f59689914701082fe4d9af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, медицина
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, медицина
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году
Вьетнам в 2026 году хочет закупать у РФ вакцину от ВПЧ вместо вакцин США
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - ПРАЙМ. Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, планирует закупать ее у РФ в 2026 году взамен колоссально подорожавшей американской, рассказал РИА Новости генеральный директор, АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа.
"Вьетнаму требуется много (доз - ред.) вакцины от ВПЧ... от рака шейки матки. Да, (собираемся использовать российскую вакцину - ред.) компании "Нанолек", сейчас она входит в состав фармстандартов... (Готовим - ред.) подписание на закупку у России вакцин на 2026 год... (раньше - ред.) были использованы вакцины американского производства, они сейчас подорожали колоссально", - сказал Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Он пояснил, что ранее от ВПЧ женщин во Вьетнаме вакцинировали выборочно, сейчас все будет проводиться массово. "От девочек с 13 лет и выше. Вьетнам нуждается от двух миллионов (доз - ред.) вакцины от ВПЧ", - уточнил собеседник.
Правительство Кировской области в марте 2024 года сообщало, что в регионе начнут выпускать первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), займётся этим компания "Нанолек". Уточнялось,что вакцина может защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания. Для производства вакцины от ВПЧ увеличат мощности завода "Нанолек" в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Германия столкнулась с перебоями в поставках лекарств