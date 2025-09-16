Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/vetnam-862331693.html
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году - 16.09.2025, ПРАЙМ
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году
Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T11:36+0300
2025-09-16T11:36+0300
россия
вьетнам
медицина
https://cdnn.1prime.ru/img/75953/17/759531754_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_92b1c6d715b1aada29110c0dfaeb002e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - ПРАЙМ. Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, планирует закупать ее у РФ в 2026 году взамен колоссально подорожавшей американской, рассказал РИА Новости генеральный директор, АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа. "Вьетнаму требуется много (доз - ред.) вакцины от ВПЧ... от рака шейки матки. Да, (собираемся использовать российскую вакцину - ред.) компании "Нанолек", сейчас она входит в состав фармстандартов... (Готовим - ред.) подписание на закупку у России вакцин на 2026 год... (раньше - ред.) были использованы вакцины американского производства, они сейчас подорожали колоссально", - сказал Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он пояснил, что ранее от ВПЧ женщин во Вьетнаме вакцинировали выборочно, сейчас все будет проводиться массово. "От девочек с 13 лет и выше. Вьетнам нуждается от двух миллионов (доз - ред.) вакцины от ВПЧ", - уточнил собеседник. Правительство Кировской области в марте 2024 года сообщало, что в регионе начнут выпускать первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), займётся этим компания "Нанолек". Уточнялось,что вакцина может защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания. Для производства вакцины от ВПЧ увеличат мощности завода "Нанолек" в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250914/lekarstva-862259254.html
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75953/17/759531754_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_34b9b358e1f59689914701082fe4d9af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, медицина
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, медицина
11:36 16.09.2025
 
Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году

Вьетнам в 2026 году хочет закупать у РФ вакцину от ВПЧ вместо вакцин США

© flickr.com / ZaldyImgШприц
Шприц - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Шприц. Архивное фото
© flickr.com / ZaldyImg
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - ПРАЙМ. Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, планирует закупать ее у РФ в 2026 году взамен колоссально подорожавшей американской, рассказал РИА Новости генеральный директор, АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа.
"Вьетнаму требуется много (доз - ред.) вакцины от ВПЧ... от рака шейки матки. Да, (собираемся использовать российскую вакцину - ред.) компании "Нанолек", сейчас она входит в состав фармстандартов... (Готовим - ред.) подписание на закупку у России вакцин на 2026 год... (раньше - ред.) были использованы вакцины американского производства, они сейчас подорожали колоссально", - сказал Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Он пояснил, что ранее от ВПЧ женщин во Вьетнаме вакцинировали выборочно, сейчас все будет проводиться массово. "От девочек с 13 лет и выше. Вьетнам нуждается от двух миллионов (доз - ред.) вакцины от ВПЧ", - уточнил собеседник.
Правительство Кировской области в марте 2024 года сообщало, что в регионе начнут выпускать первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), займётся этим компания "Нанолек". Уточнялось,что вакцина может защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания. Для производства вакцины от ВПЧ увеличат мощности завода "Нанолек" в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Таблетки. - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Германия столкнулась с перебоями в поставках лекарств
14 сентября, 11:02
 
РОССИЯВЬЕТНАМмедицина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала