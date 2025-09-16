https://1prime.ru/20250916/vetnam-862331693.html

Вьетнам планирует закупать у России вакцину от ВПЧ в 2026 году

2025-09-16T11:36+0300

россия

вьетнам

медицина

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - ПРАЙМ. Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, планирует закупать ее у РФ в 2026 году взамен колоссально подорожавшей американской, рассказал РИА Новости генеральный директор, АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа. "Вьетнаму требуется много (доз - ред.) вакцины от ВПЧ... от рака шейки матки. Да, (собираемся использовать российскую вакцину - ред.) компании "Нанолек", сейчас она входит в состав фармстандартов... (Готовим - ред.) подписание на закупку у России вакцин на 2026 год... (раньше - ред.) были использованы вакцины американского производства, они сейчас подорожали колоссально", - сказал Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он пояснил, что ранее от ВПЧ женщин во Вьетнаме вакцинировали выборочно, сейчас все будет проводиться массово. "От девочек с 13 лет и выше. Вьетнам нуждается от двух миллионов (доз - ред.) вакцины от ВПЧ", - уточнил собеседник. Правительство Кировской области в марте 2024 года сообщало, что в регионе начнут выпускать первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), займётся этим компания "Нанолек". Уточнялось,что вакцина может защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания. Для производства вакцины от ВПЧ увеличат мощности завода "Нанолек" в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

вьетнам

2025

