Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин сообщил, что встретился с Путиным - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/volodin-862333223.html
Володин сообщил, что встретился с Путиным
Володин сообщил, что встретился с Путиным - 16.09.2025, ПРАЙМ
Володин сообщил, что встретился с Путиным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T12:32+0300
2025-09-16T12:32+0300
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/97/828299783_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e94cc6a84181975d5c000c0becf75e3.jpg
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. "Хочу передать вам слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем от нашего президента. Вчера состоялась встреча, мы обсуждали достаточно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций", - сказал Володин в ходе выступления.
https://1prime.ru/20250909/volodin-862000514.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/97/828299783_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2344484241273ba2f3307dbf94daf76d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума
12:32 16.09.2025
 
Володин сообщил, что встретился с Путиным

Володин сообщил о встрече с Путиным, в ходе которой тот пожелал эффективной работы

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017 - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию.
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации.
"Хочу передать вам слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем от нашего президента. Вчера состоялась встреча, мы обсуждали достаточно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций", - сказал Володин в ходе выступления.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018 - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Макрон довел Францию до кризиса, заявил Володин
9 сентября, 10:27
 
РОССИЯВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала