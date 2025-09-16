https://1prime.ru/20250916/volodin-862337425.html

Володин отметил значительное снижение числа нарушений на выборах

Володин отметил значительное снижение числа нарушений на выборах - 16.09.2025, ПРАЙМ

Володин отметил значительное снижение числа нарушений на выборах

Нарушений в ходе проведения выборов в России стало меньше, чем было раньше, их практически нет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 16.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Нарушений в ходе проведения выборов в России стало меньше, чем было раньше, их практически нет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Нарушений на выборах стало куда более меньше, их практически нет, чем это было раньше. Выскажем слова благодарности председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Памфиловой за ее прямоту, за позицию, за то, что она наводит порядок в этой сфере", - сказал он на пленарном заседании. Володин добавил, что Памфилова защищает права и свободы граждан РФ.

