Володин отметил значительное снижение числа нарушений на выборах - 16.09.2025
Володин отметил значительное снижение числа нарушений на выборах
2025-09-16T14:13+0300
2025-09-16T14:13+0300
россия
вячеслав володин
госдума
выборы
общество
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Нарушений в ходе проведения выборов в России стало меньше, чем было раньше, их практически нет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Нарушений на выборах стало куда более меньше, их практически нет, чем это было раньше. Выскажем слова благодарности председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Памфиловой за ее прямоту, за позицию, за то, что она наводит порядок в этой сфере", - сказал он на пленарном заседании. Володин добавил, что Памфилова защищает права и свободы граждан РФ.
россия, вячеслав володин, госдума, выборы, общество
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, Выборы, Общество
14:13 16.09.2025
 
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Нарушений в ходе проведения выборов в России стало меньше, чем было раньше, их практически нет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Нарушений на выборах стало куда более меньше, их практически нет, чем это было раньше. Выскажем слова благодарности председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Памфиловой за ее прямоту, за позицию, за то, что она наводит порядок в этой сфере", - сказал он на пленарном заседании.
Володин добавил, что Памфилова защищает права и свободы граждан РФ.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Путин возглавил Россию в сложный для нее момент, заявил Володин
7 сентября, 20:49
 
РОССИЯ Вячеслав Володин Госдума Выборы Общество
 
 
Заголовок открываемого материала