Мировой рынок военной продукции вырастет к 2030 году

Мировой рынок военной продукции вырастет к 2030 году

2025-09-16T20:56+0300

КУБИНКА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки вооружений на мировом рынке вырастут более чем на четверть к 2030 году, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов. "Что касается роста поставок вооружений на мировом рынке, они вырастут примерно до уровня 155 миллиардов долларов США к 2030 году, то есть рост будет примерно на 26 процентов", - сказал Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса. "Темпы роста военных расходов и мирового рынка вооружений к 2030 году будут опережать темпы роста мировой экономики практически на 30%, что должно явиться драйвером увеличения поставок для отечественных производителей вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе", - добавил он.

