Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой рынок военной продукции вырастет к 2030 году - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250916/vooruzhenie-862357886.html
Мировой рынок военной продукции вырастет к 2030 году
Мировой рынок военной продукции вырастет к 2030 году - 16.09.2025, ПРАЙМ
Мировой рынок военной продукции вырастет к 2030 году
Поставки вооружений на мировом рынке вырастут более чем на четверть к 2030 году, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T20:56+0300
2025-09-16T20:56+0300
вооружения
россия
промышленность
сша
рособоронэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862357425_0:82:3353:1968_1920x0_80_0_0_acd4385dc0aea9503d364ff6395df3c2.jpg
КУБИНКА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки вооружений на мировом рынке вырастут более чем на четверть к 2030 году, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов. "Что касается роста поставок вооружений на мировом рынке, они вырастут примерно до уровня 155 миллиардов долларов США к 2030 году, то есть рост будет примерно на 26 процентов", - сказал Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса. "Темпы роста военных расходов и мирового рынка вооружений к 2030 году будут опережать темпы роста мировой экономики практически на 30%, что должно явиться драйвером увеличения поставок для отечественных производителей вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе", - добавил он.
https://1prime.ru/20250916/putin-862350802.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862357425_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_c8e3b515864107adca52fa23009b1afa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, сша, рособоронэкспорт
Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, США, Рособоронэкспорт
20:56 16.09.2025
 
Мировой рынок военной продукции вырастет к 2030 году

Рособоронэкспорт: поставки вооружений на мировой рынок вырастут более чем на 25%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПистолет Р-446 "VIKING" на стенде компании "Рособоронэкспорт"
Пистолет Р-446 VIKING на стенде компании Рособоронэкспорт - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Пистолет Р-446 "VIKING" на стенде компании "Рособоронэкспорт". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУБИНКА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки вооружений на мировом рынке вырастут более чем на четверть к 2030 году, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов.
"Что касается роста поставок вооружений на мировом рынке, они вырастут примерно до уровня 155 миллиардов долларов США к 2030 году, то есть рост будет примерно на 26 процентов", - сказал Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса.
"Темпы роста военных расходов и мирового рынка вооружений к 2030 году будут опережать темпы роста мировой экономики практически на 30%, что должно явиться драйвером увеличения поставок для отечественных производителей вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино"
18:57
 
ВооруженияРОССИЯПромышленностьСШАРособоронэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала