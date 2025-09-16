https://1prime.ru/20250916/vuchich-862331992.html

Президент Сербии поблагодарил СВР за предупреждение о майдане в стране

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) России за предупреждение о том, что Евросоюз готовит "майдан" в Сербии 1 ноября. | 16.09.2025, ПРАЙМ

БЕЛГРАД, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) России за предупреждение о том, что Евросоюз готовит "майдан" в Сербии 1 ноября."Спасибо российским партнёрам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию", - заявил Вучич журналистам в ходе визита в Японию, трансляцию вело агентство Танюг.По его словам, СВР является одной из крупнейших и сильнейших спецслужб мира и официальный Белград всегда следит за ее заявлениями."Мы внимательно следим за каждым сообщением СВР, и когда нас критикуют за боеприпасы (вопрос попадания сербской военной продукции на Украину - ред.), внимательно читаем и анализируем… Нет никаких сомнений в том, что те, кто организовал "цветную революцию", не могут так просто отступить, слишком много денег вложили. Поэтому у них будет окончательная попытка захвата власти силой. Мы готовы к этому", - указал сербский лидер.Вучич заявил 12 сентября, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро.Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии.Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

