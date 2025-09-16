Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выдача кредитов наличными в августе сократилась на 39% - 16.09.2025, ПРАЙМ
Выдача кредитов наличными в августе сократилась на 39%
Выдача кредитов наличными в августе сократилась на 39% - 16.09.2025, ПРАЙМ
Выдача кредитов наличными в августе сократилась на 39%
Объем выданных в августе кредитов наличными в РФ сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%, до 317,13 миллиарда рублей, сообщили РИА... | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Объем выданных в августе кредитов наличными в РФ сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%, до 317,13 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги кредитования наличными в августе 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 1,62 миллиона кредитов на 317,13 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 45%, объем - на 39%. В августе 2024 года было выдано 2,96 миллиона кредитов на 519,81 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также сообщается, что средний размер кредита наличными за год вырос на 21 тысячу рублей: со 175 тысяч рублей в августе 2024 года до 196 тысяч рублей в августе 2025 года. Средний срок кредитования за этот же период сократился на 4 месяца: с 34 месяцев в августе 2024 года до 30 месяцев в августе этого года. "Всего за восемь месяцев 2025 года было выдано 11,14 миллиона кредитов наличными на 1,89 триллиона рублей... По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 52%, объем - на 58%. С января по август 2024 года банки выдали 23,14 миллиона кредитов наличными на 4,47 триллиона рублей", - также говорится в материалах ОКБ. Согласно данным ОКБ, полная стоимость кредита (ПСК) наличными в августе опустилась до 32,22%, в июле показатель был равен 32,72%. В августе 2024 года ПСК в сегменте была на уровне 28,95%. Самые крупные кредиты выдавали в августе жителям Севастополя - в среднем 324 тысячи рублей, Москвы - 317 тысяч рублей, Дагестана - 296 тысяч рублей, Северной Осетии - 294 тысяч рублей и Чечни - 290 тысяч рублей.
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Объем выданных в августе кредитов наличными в РФ сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%, до 317,13 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги кредитования наличными в августе 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 1,62 миллиона кредитов на 317,13 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 45%, объем - на 39%. В августе 2024 года было выдано 2,96 миллиона кредитов на 519,81 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что средний размер кредита наличными за год вырос на 21 тысячу рублей: со 175 тысяч рублей в августе 2024 года до 196 тысяч рублей в августе 2025 года. Средний срок кредитования за этот же период сократился на 4 месяца: с 34 месяцев в августе 2024 года до 30 месяцев в августе этого года.
"Всего за восемь месяцев 2025 года было выдано 11,14 миллиона кредитов наличными на 1,89 триллиона рублей... По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 52%, объем - на 58%. С января по август 2024 года банки выдали 23,14 миллиона кредитов наличными на 4,47 триллиона рублей", - также говорится в материалах ОКБ.
Согласно данным ОКБ, полная стоимость кредита (ПСК) наличными в августе опустилась до 32,22%, в июле показатель был равен 32,72%. В августе 2024 года ПСК в сегменте была на уровне 28,95%. Самые крупные кредиты выдавали в августе жителям Севастополя - в среднем 324 тысячи рублей, Москвы - 317 тысяч рублей, Дагестана - 296 тысяч рублей, Северной Осетии - 294 тысяч рублей и Чечни - 290 тысяч рублей.
 
