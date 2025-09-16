https://1prime.ru/20250916/vyplaty-862351125.html

В России планируют изменить систему расчета больничных и декретных выплат

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Систему расчета больничных и декретных выплат для работников, занятых у нескольких работодателей, планируется изменить, они будут получать единое пособие с более высоким лимитом, сообщает РБК со ссылкой на слова директора департамента развития социального страхования Минтруда Людмилы Чикмачевой на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ). Отмечается, что, по действующим правилам, если работник занят в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. В то же время, если работник трудится у нескольких работодателей, но за тот же период был занят у других страхователей, то пособие платится только у одного страхователя. Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за два года, однако существуют минимальные и максимальные пороги. "Сейчас у нас все пособия платит (Социальный) фонд. И логично, чтобы пособие было одно", - указала Чикмачева, подчеркнув, что такой подход сможет сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям. Она, в частности, назвала несправедливой ситуацию, когда пособие по уходу за ребенком исчисляется с учетом заработка по одному месту работы, когда женщина трудится в нескольких местах. По словам Чикмачевой, эту систему поменять "не так просто", потому что "надо учесть все нюансы, чтобы не было хуже по сравнению с тем, что есть сейчас, чтобы человек не потерял". По ее словам, один из рассматриваемых вариантов - "выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам". "Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. Если у него два работодателя, то, соответственно, предел будет - две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем, и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие", - заявила директор департамента. Впрочем, она отметила, что пока эта инициатива находится на этапе "набросков в изменении законодательства" и "просчитывания финансовой составляющей, того, как отразится на бюджете Соцфонда". "Но мы себе такую генеральную задачу поставили", - подчеркнула она.

