Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России планируют изменить систему расчета больничных и декретных выплат - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/vyplaty-862351125.html
В России планируют изменить систему расчета больничных и декретных выплат
В России планируют изменить систему расчета больничных и декретных выплат - 16.09.2025, ПРАЙМ
В России планируют изменить систему расчета больничных и декретных выплат
Систему расчета больничных и декретных выплат для работников, занятых у нескольких работодателей, планируется изменить, они будут получать единое пособие с... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T19:03+0300
2025-09-16T19:03+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0371d60b4e5580e0a20b14df8125d7b1.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Систему расчета больничных и декретных выплат для работников, занятых у нескольких работодателей, планируется изменить, они будут получать единое пособие с более высоким лимитом, сообщает РБК со ссылкой на слова директора департамента развития социального страхования Минтруда Людмилы Чикмачевой на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ). Отмечается, что, по действующим правилам, если работник занят в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. В то же время, если работник трудится у нескольких работодателей, но за тот же период был занят у других страхователей, то пособие платится только у одного страхователя. Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за два года, однако существуют минимальные и максимальные пороги. "Сейчас у нас все пособия платит (Социальный) фонд. И логично, чтобы пособие было одно", - указала Чикмачева, подчеркнув, что такой подход сможет сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям. Она, в частности, назвала несправедливой ситуацию, когда пособие по уходу за ребенком исчисляется с учетом заработка по одному месту работы, когда женщина трудится в нескольких местах. По словам Чикмачевой, эту систему поменять "не так просто", потому что "надо учесть все нюансы, чтобы не было хуже по сравнению с тем, что есть сейчас, чтобы человек не потерял". По ее словам, один из рассматриваемых вариантов - "выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам". "Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. Если у него два работодателя, то, соответственно, предел будет - две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем, и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие", - заявила директор департамента. Впрочем, она отметила, что пока эта инициатива находится на этапе "набросков в изменении законодательства" и "просчитывания финансовой составляющей, того, как отразится на бюджете Соцфонда". "Но мы себе такую генеральную задачу поставили", - подчеркнула она.
https://1prime.ru/20250912/gd-862212890.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e1d9a8a58cd99df31da95dc158dc3ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
19:03 16.09.2025
 
В России планируют изменить систему расчета больничных и декретных выплат

Чикмачева: в России изменят систему расчета больничных и декретных выплат

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича.
Рублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича. - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Рублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича.. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Систему расчета больничных и декретных выплат для работников, занятых у нескольких работодателей, планируется изменить, они будут получать единое пособие с более высоким лимитом, сообщает РБК со ссылкой на слова директора департамента развития социального страхования Минтруда Людмилы Чикмачевой на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).
Отмечается, что, по действующим правилам, если работник занят в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. В то же время, если работник трудится у нескольких работодателей, но за тот же период был занят у других страхователей, то пособие платится только у одного страхователя. Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за два года, однако существуют минимальные и максимальные пороги.
"Сейчас у нас все пособия платит (Социальный) фонд. И логично, чтобы пособие было одно", - указала Чикмачева, подчеркнув, что такой подход сможет сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям. Она, в частности, назвала несправедливой ситуацию, когда пособие по уходу за ребенком исчисляется с учетом заработка по одному месту работы, когда женщина трудится в нескольких местах.
По словам Чикмачевой, эту систему поменять "не так просто", потому что "надо учесть все нюансы, чтобы не было хуже по сравнению с тем, что есть сейчас, чтобы человек не потерял". По ее словам, один из рассматриваемых вариантов - "выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам".
"Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. Если у него два работодателя, то, соответственно, предел будет - две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем, и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие", - заявила директор департамента.
Впрочем, она отметила, что пока эта инициатива находится на этапе "набросков в изменении законодательства" и "просчитывания финансовой составляющей, того, как отразится на бюджете Соцфонда". "Но мы себе такую генеральную задачу поставили", - подчеркнула она.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЛДПР предложила изменить выплаты пособий при рождении второго ребенка
12 сентября, 19:39
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала