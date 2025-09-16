https://1prime.ru/20250916/yemen-862349608.html

Израиль нанес 12 ударов по порту Ходейда в Йемене

Израиль нанес 12 ударов по порту Ходейда в Йемене - 16.09.2025, ПРАЙМ

Израиль нанес 12 ударов по порту Ходейда в Йемене

Израильская авиация во вторник нанесла 12 ударов по докам и топливным резервуарам в порту Ходейда на Красном море в Йемене, что стало причиной сильного пожара,... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T18:42+0300

2025-09-16T18:42+0300

2025-09-16T18:42+0300

происшествия

йемен

красное море

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg

КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Израильская авиация во вторник нанесла 12 ударов по докам и топливным резервуарам в порту Ходейда на Красном море в Йемене, что стало причиной сильного пожара, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Израильские истребители совершили 12 последовательных налетов на порт Ходейда (к югу от города Ходейда - ред.), нанося удары по его докам, в том числе поврежденным предыдущими бомбардировками, и топливным резервуарам", - уточнил собеседник агентства. Ранее он рассказал, что после бомбежки израильскими ВВС порта Ходейда на западе Йемена там начался очень сильный пожар. Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла" (хуситов), чтобы сохранять морскую и воздушную блокаду порта на подконтрольных хуситам территориях. В последний раз порт подвергался израильским ударам в начале июля.

https://1prime.ru/20250916/evrokomissiya-862346937.html

йемен

красное море

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

йемен, красное море, израиль