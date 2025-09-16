https://1prime.ru/20250916/yuan-862328423.html

Юань открыл торги во вторник снижением

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 11,51 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 5 копеек, до 11,51 рубля.

