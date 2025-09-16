Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань открыл торги во вторник снижением - 16.09.2025
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 11,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 11,51 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 5 копеек, до 11,51 рубля.
мосбиржа, юань, рынок
Экономика, Мосбиржа, юань, Рынок
10:03 16.09.2025 (обновлено: 10:06 16.09.2025)
 
Юань открыл торги во вторник снижением

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 11,52 рубля

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 11,51 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 5 копеек, до 11,51 рубля.
ЭкономикаМосбиржаюаньРынок
 
 
Заголовок открываемого материала