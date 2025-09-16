https://1prime.ru/20250916/yuan-862328423.html
Юань открыл торги во вторник снижением
Юань открыл торги во вторник снижением - 16.09.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 11,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T10:03+0300
2025-09-16T10:03+0300
2025-09-16T10:06+0300
экономика
мосбиржа
юань
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_a9c675b609e40e55370de9adef3cbf54.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 11,51 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 5 копеек, до 11,51 рубля.
https://1prime.ru/20250916/funt-862325430.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:62:2567:1987_1920x0_80_0_0_c1889331b6b7d6e822afb0ccace13db1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, юань, рынок
Экономика, Мосбиржа, юань, Рынок
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 11,52 рубля
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника снижается до 11,51 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 5 копеек, до 11,51 рубля.
Фунт стерлингов дорожает к доллару во вторник