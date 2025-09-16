Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/yuan-862335162.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту - 16.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту
Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к повышению после сильного снижения предыдущих двух сессий от достигнутого уровня четверга в 12 рублей и... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T12:59+0300
2025-09-16T12:59+0300
экономика
юань
мосбиржа
рынок
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к повышению после сильного снижения предыдущих двух сессий от достигнутого уровня четверга в 12 рублей и инерционной утренней просадки вниз почти до ключевого уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск рос на 4 копейки, до 11,61 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,51-11,65 рубля. В среду ожидается стабилизация курса китайской валюты в нижней половине целевого диапазона 11,5-12 рублей, которая в ближайшее время останется актуальной, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом курс может протестировать нижнюю границу, выступающую ближайшей поддержкой. Способствовать этому может рост предложения иностранной валюты в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября", - добавляет он. Ближайшей поддержкой по курсу юаня является район 11,4 рубля, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Более же сильная поддержка по паре расположена в 20 копейках ниже", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250916/dollar-862333613.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97b97dd5742b58a0bbf767bcce543e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, мосбиржа, рынок, рубль
Экономика, юань, Мосбиржа, Рынок, рубль
12:59 16.09.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту во вторник днем после сильного снижения

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Денежные купюры Банка России и китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к повышению после сильного снижения предыдущих двух сессий от достигнутого уровня четверга в 12 рублей и инерционной утренней просадки вниз почти до ключевого уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск рос на 4 копейки, до 11,61 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,51-11,65 рубля.
В среду ожидается стабилизация курса китайской валюты в нижней половине целевого диапазона 11,5-12 рублей, которая в ближайшее время останется актуальной, полагает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом курс может протестировать нижнюю границу, выступающую ближайшей поддержкой. Способствовать этому может рост предложения иностранной валюты в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября", - добавляет он.
Ближайшей поддержкой по курсу юаня является район 11,4 рубля, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Более же сильная поддержка по паре расположена в 20 копейках ниже", - добавляет он.
*валюта - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару во вторник
12:22
 
ЭкономикаюаньМосбиржаРынокрубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала