Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту

2025-09-16T12:59+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к повышению после сильного снижения предыдущих двух сессий от достигнутого уровня четверга в 12 рублей и инерционной утренней просадки вниз почти до ключевого уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск рос на 4 копейки, до 11,61 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,51-11,65 рубля. В среду ожидается стабилизация курса китайской валюты в нижней половине целевого диапазона 11,5-12 рублей, которая в ближайшее время останется актуальной, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом курс может протестировать нижнюю границу, выступающую ближайшей поддержкой. Способствовать этому может рост предложения иностранной валюты в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября", - добавляет он. Ближайшей поддержкой по курсу юаня является район 11,4 рубля, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Более же сильная поддержка по паре расположена в 20 копейках ниже", - добавляет он.

