Юань дорожает к рублю на Мосбирже - 16.09.2025
Юань дорожает к рублю на Мосбирже
Юань дорожает к рублю на Мосбирже - 16.09.2025, ПРАЙМ
Юань дорожает к рублю на Мосбирже
Курс китайской валюты к рублю во вторник растет, оттолкнувшись вверх от уровня 11,5 рубля, после двух торговых сессий снижения, следует из данных Московской... | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник растет, оттолкнувшись вверх от уровня 11,5 рубля, после двух торговых сессий снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.20 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,65 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,51-11,65 рубля. При этом юаневая ставка денежного рынка составляет плюс 0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,13% на предыдущих торгах), то есть эта ставка закрепляется в положительной области. А для биржевого ориентира для курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,29 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,149, а на форексе - 7,116. На внебиржевом же рынке доллар котируется по 82,81 рубля. Курс юань на Московской бирже с утра в пятницу продолжил по инерции снижаться и почти дошел до круглого уровня 11,5 рубля. Однако после сильного снижения предыдущих двух сессий от достигнутого уровня четверга в 12 рублей началось восстановление курса китайской валюты. "Новый пакет антироссийских мер со стороны ЕС пока не объявлен — он отправлен на доработку... Но есть другая история в виде вероятных вторичных санкций США для партнеров российских компаний", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Курс юаня может уходить чуть ниже диапазона 11,5-11,8 рубля, но устойчивое движение еще ниже пока видится затруднительным, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". А по оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 82–84 рубля, 97–99 рублей и 11–12 рублей соответственно.
юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги
Экономика
16:37 16.09.2025
 
Юань дорожает к рублю на Мосбирже

Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает рост во вторник после двух сессий снижения

Юань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Юань и рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник растет, оттолкнувшись вверх от уровня 11,5 рубля, после двух торговых сессий снижения, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.20 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,65 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,51-11,65 рубля.
При этом юаневая ставка денежного рынка составляет плюс 0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,13% на предыдущих торгах), то есть эта ставка закрепляется в положительной области.
А для биржевого ориентира для курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,29 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,149, а на форексе - 7,116. На внебиржевом же рынке доллар котируется по 82,81 рубля.
Курс юань на Московской бирже с утра в пятницу продолжил по инерции снижаться и почти дошел до круглого уровня 11,5 рубля. Однако после сильного снижения предыдущих двух сессий от достигнутого уровня четверга в 12 рублей началось восстановление курса китайской валюты.
"Новый пакет антироссийских мер со стороны ЕС пока не объявлен — он отправлен на доработку... Но есть другая история в виде вероятных вторичных санкций США для партнеров российских компаний", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Курс юаня может уходить чуть ниже диапазона 11,5-11,8 рубля, но устойчивое движение еще ниже пока видится затруднительным, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
А по оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 82–84 рубля, 97–99 рублей и 11–12 рублей соответственно.
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару во вторник
Экономика юань рубль Мосбиржа Рынок Торги
 
 
