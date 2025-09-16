https://1prime.ru/20250916/yuan-862343741.html

Юань дорожает к рублю на Мосбирже

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник растет, оттолкнувшись вверх от уровня 11,5 рубля, после двух торговых сессий снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.20 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,65 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,51-11,65 рубля. При этом юаневая ставка денежного рынка составляет плюс 0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,13% на предыдущих торгах), то есть эта ставка закрепляется в положительной области. А для биржевого ориентира для курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,29 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,149, а на форексе - 7,116. На внебиржевом же рынке доллар котируется по 82,81 рубля. Курс юань на Московской бирже с утра в пятницу продолжил по инерции снижаться и почти дошел до круглого уровня 11,5 рубля. Однако после сильного снижения предыдущих двух сессий от достигнутого уровня четверга в 12 рублей началось восстановление курса китайской валюты. "Новый пакет антироссийских мер со стороны ЕС пока не объявлен — он отправлен на доработку... Но есть другая история в виде вероятных вторичных санкций США для партнеров российских компаний", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Курс юаня может уходить чуть ниже диапазона 11,5-11,8 рубля, но устойчивое движение еще ниже пока видится затруднительным, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". А по оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 82–84 рубля, 97–99 рублей и 11–12 рублей соответственно.

