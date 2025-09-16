Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе - 16.09.2025
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе
Силовики задержали в Новосибирске гражданку России, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, надеявшуюся... | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Силовики задержали в Новосибирске гражданку России, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, надеявшуюся получить вознаграждение женщину заключили под стражу, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб... Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 (диверсия) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в августе по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения. Как сообщили в ФСБ, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России.
новосибирск
10:01 16.09.2025
 
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе

ФСБ задержала россиянку, устроившая взрыв на Транссибе по заданию украинских спецслужб

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Спецназ ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Силовики задержали в Новосибирске гражданку России, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, надеявшуюся получить вознаграждение женщину заключили под стражу, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб... Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 (диверсия) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в августе по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения.
Как сообщили в ФСБ, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России.
ФСБ ликвидировала трех украинских диверсантов
20 августа, 10:58
