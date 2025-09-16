https://1prime.ru/20250916/zaderzhanie-862328285.html

В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе

В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе - 16.09.2025, ПРАЙМ

В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе

Силовики задержали в Новосибирске гражданку России, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, надеявшуюся... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T10:01+0300

2025-09-16T10:01+0300

2025-09-16T10:01+0300

россия

новосибирск

фсб

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Силовики задержали в Новосибирске гражданку России, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, надеявшуюся получить вознаграждение женщину заключили под стражу, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб... Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 (диверсия) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в августе по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения. Как сообщили в ФСБ, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России.

https://1prime.ru/20250820/fsb-860968769.html

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новосибирск, фсб, общество