https://1prime.ru/20250916/zaderzhanie-862328285.html
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе
Силовики задержали в Новосибирске гражданку России, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, надеявшуюся... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T10:01+0300
2025-09-16T10:01+0300
2025-09-16T10:01+0300
россия
новосибирск
фсб
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Силовики задержали в Новосибирске гражданку России, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, надеявшуюся получить вознаграждение женщину заключили под стражу, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб... Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 (диверсия) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в августе по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения. Как сообщили в ФСБ, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России.
https://1prime.ru/20250820/fsb-860968769.html
новосибирск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новосибирск, фсб, общество
РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ФСБ, Общество
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе
ФСБ задержала россиянку, устроившая взрыв на Транссибе по заданию украинских спецслужб
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Силовики задержали в Новосибирске гражданку России, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, надеявшуюся получить вознаграждение женщину заключили под стражу, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб... Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 (диверсия) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в августе по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения.
Как сообщили в ФСБ, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России.
ФСБ ликвидировала трех украинских диверсантов