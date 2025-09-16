Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже рушится": в США сделали заявление из-за событий в зоне СВО - 16.09.2025
"Уже рушится": в США сделали заявление из-за событий в зоне СВО
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Украинская армия утрачивает контроль над своими позициями и постепенно разваливается, заявил известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в эфире YouTube-канала подполковника армии Соединенных Штатов в отставке Дэниела Дэвиса. "В настоящий момент украинской армии на фронте не хватает живой силы, не хватает обученных войск, не хватает способности отстаивать свои позиции, и она уже рушится", — отметил он.Эксперт также подчеркнул, что Вашингтон вовлёк Киев в конфликт, в котором тот не имеет шансов на победу, и сейчас может отказаться от его поддержки, оставив в ситуации неминуемого поражения.За прошедшие сутки российские войска поразили базу горючего, логистический узел распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 дронов.
23:26 16.09.2025
 
"Уже рушится": в США сделали заявление из-за событий в зоне СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Украинская армия утрачивает контроль над своими позициями и постепенно разваливается, заявил известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в эфире YouTube-канала подполковника армии Соединенных Штатов в отставке Дэниела Дэвиса.
"В настоящий момент украинской армии на фронте не хватает живой силы, не хватает обученных войск, не хватает способности отстаивать свои позиции, и она уже рушится", — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что Вашингтон вовлёк Киев в конфликт, в котором тот не имеет шансов на победу, и сейчас может отказаться от его поддержки, оставив в ситуации неминуемого поражения.
За прошедшие сутки российские войска поразили базу горючего, логистический узел распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 дронов.
"Даже Харьковскую". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
