МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Украинская армия утрачивает контроль над своими позициями и постепенно разваливается, заявил известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в эфире YouTube-канала подполковника армии Соединенных Штатов в отставке Дэниела Дэвиса. "В настоящий момент украинской армии на фронте не хватает живой силы, не хватает обученных войск, не хватает способности отстаивать свои позиции, и она уже рушится", — отметил он.Эксперт также подчеркнул, что Вашингтон вовлёк Киев в конфликт, в котором тот не имеет шансов на победу, и сейчас может отказаться от его поддержки, оставив в ситуации неминуемого поражения.За прошедшие сутки российские войска поразили базу горючего, логистический узел распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 дронов.

