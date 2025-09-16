https://1prime.ru/20250916/zoloto-862325924.html
Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд
Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд - 16.09.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд
Стоимость золота слабо растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения, следует из данных торгов. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T08:31+0300
2025-09-16T08:31+0300
2025-09-16T08:31+0300
экономика
биржевые цены на золото
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения, следует из данных торгов. По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 3 720,8 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов цена драгоценного металла поднялась до нового рекордного значения в 3 728,32 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на 8.23 мск дорожал на 0,35% - до 43,112 доллара за унцию. "Настроения весьма оптимистичные... Рынки надеются на снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США. Прогнозы по золоту остаются сильными как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). Итоги сентябрьского заседания Федрезерва США ожидаются 17 сентября.
https://1prime.ru/20250915/germaniy-862293769.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые цены на золото, рынок
Экономика, биржевые цены на золото, Рынок
Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд
Стоимость золота слабо растет во вторник, достигая ранее нового рекордного значения
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 3 720,8 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов цена драгоценного металла поднялась до нового рекордного значения в 3 728,32 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро на 8.23 мск дорожал на 0,35% - до 43,112 доллара за унцию.
"Настроения весьма оптимистичные... Рынки надеются на снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США. Прогнозы по золоту остаются сильными как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
Итоги сентябрьского заседания Федрезерва США ожидаются 17 сентября.
Цена германия выросла до рекордного уровня за последние 14 лет