Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд - 16.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250916/zoloto-862325924.html
Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд
Стоимость золота слабо растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения, следует из данных торгов. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T08:31+0300
2025-09-16T08:31+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения, следует из данных торгов. По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 3 720,8 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов цена драгоценного металла поднялась до нового рекордного значения в 3 728,32 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на 8.23 мск дорожал на 0,35% - до 43,112 доллара за унцию. "Настроения весьма оптимистичные... Рынки надеются на снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США. Прогнозы по золоту остаются сильными как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). Итоги сентябрьского заседания Федрезерва США ожидаются 17 сентября.
08:31 16.09.2025
 
Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд

Стоимость золота слабо растет во вторник, достигая ранее нового рекордного значения

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 3 720,8 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов цена драгоценного металла поднялась до нового рекордного значения в 3 728,32 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро на 8.23 мск дорожал на 0,35% - до 43,112 доллара за унцию.
"Настроения весьма оптимистичные... Рынки надеются на снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США. Прогнозы по золоту остаются сильными как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
Итоги сентябрьского заседания Федрезерва США ожидаются 17 сентября.
