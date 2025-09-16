https://1prime.ru/20250916/zoloto-862325924.html

Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд

Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд - 16.09.2025

Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд

Стоимость золота слабо растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения, следует из данных торгов. | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T08:31+0300

2025-09-16T08:31+0300

2025-09-16T08:31+0300

экономика

биржевые цены на золото

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения, следует из данных торгов. По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 3 720,8 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов цена драгоценного металла поднялась до нового рекордного значения в 3 728,32 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на 8.23 мск дорожал на 0,35% - до 43,112 доллара за унцию. "Настроения весьма оптимистичные... Рынки надеются на снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США. Прогнозы по золоту остаются сильными как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). Итоги сентябрьского заседания Федрезерва США ожидаются 17 сентября.

