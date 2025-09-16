Стоимость золота растет во вторник вечером

https://1prime.ru/20250916/zoloto-862346212.html

Стоимость золота растет после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 16.09.2025, ПРАЙМ

экономика

рынок

биржевые цены на золото

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 7 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,19%, до 3 726 долларов за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 3 739,47 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,09% - до 43,003 доллара за унцию. Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предшествовавшим месяцем, что оказалось сильнее ожиданий. При этом и сама оценка роста июля была повышена до 0,6% с 0,5%. Во вторник также были опубликованы данные об объеме промышленного производства в США. За прошлый месяц показатель неожиданно вырос по отношению к июлю - на 0,1%. Трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%. "Глобальная неопределенность в отношении роста и политические риски продолжают поддерживать высокий спрос на безопасные активы, но рост цен на золото в основном обусловлен ожиданиями агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системой", - цитирует агентство Рейтер аналитика Market Pulse Зайна Вавду (Zain Vawda).

