"Аэрофлот" выполнит первый рейс в Краснодар из Москвы

17.09.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" выполнит первый рейс в Краснодар из Москвы

"Аэрофлот" выполнит в среду первый регулярный рейс в Краснодар из Москвы после длительного перерыва. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T00:20+0300

2025-09-17T00:20+0300

2025-09-17T00:20+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" выполнит в среду первый регулярный рейс в Краснодар из Москвы после длительного перерыва. Ниже приводится история введения и снятия ограничений полетов в аэропорты юга и центра России в 2022-2025 годах. С 24 февраля 2022, когда началась спецоперация на Украине, был введен режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части России. Временно была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям было рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена полетов в ряде аэропортов на юге России – вынужденная мера, связанная с безопасностью пассажиров в связи с ситуацией на Украине. Первоначально ограничения были введены до 03.45 мск 2 марта 2022 года, в последующем Росавиация 49 раз официально уведомляла о продлении запрета на полеты. В декабре 2023 года было принято решение, что Росавиация больше не будет публиковать информацию о продлении запрета полетов в аэропорты юга и центральной части России. Как отмечала газета Коммерсант, решение было принято в связи с тем, что "сообщения несут мало полезной информации для граждан, а до самих аэропортов и авиакомпаний информация доходит в том числе через аэронавигационные извещения". Закрытие южных аэропортов усложнило логистику и затормозило турпоток. По словам экспертов, это привело к тому, что расширилась география путешествий по России. Туристы переориентировались с черноморских курортов на другие направления. Выросла популярность локальных курортов – отелей, пансионатов, гостиниц поблизости от места проживания туристов, куда они отправляются на автомобилях. Возросла популярность таких направлений как Камчатка, Сахалин, Дальний Восток, Алтай, Байкал, увеличился объем путешествий на Русский Север – в Мурманск и Карелию. Закрытие аэропортов увеличило нагрузку на железнодорожный транспорт и автомобильные трассы, ведущие на юг. Это, как отмечают эксперты, привело не только к дефициту и росту цен на билеты в южном направлении, но и к увеличению смертности в ДТП на федеральных трассах, ведущих в южные регионы страны. Для самих аэропортов простой обернулся финансовыми потерями. В 2022 году на поддержку закрытых аэропортов российские власти направили около семи миллиардов рублей, в 2023 году – более восьми миллиардов рублей. В июне 2024 года на эти цели было выделено более 3,9 миллиарда рублей. В декабре 2024 года правительство дополнительно выделило из резервного фонда свыше 10,5 миллиарда рублей для поддержки аэропортов центральных и южных регионов. Закрытые аэропорты при поддержке государства остаются в рабочем состоянии. Поддерживается режим функционирования на уровне, позволяющем буквально на следующий день заработать, если будет принято такое решение. Поддерживается жизнеобеспечение всех систем, которые входят в аэродромную инфраструктуру, охраняется периметр, сотрудники постоянно повышают квалификацию. Однако часть избыточного персонала, который необходим, когда выполняются рейсы, переведен в режим неполного рабочего дня и на часть оклада. Некоторые сотрудники по желанию были отправлены на другие объекты. Аэропорт Элисты стал первым из 11-ти, который открылся после введенных ограничений в феврале 2022 года. 28 мая 2024 года элистинский аэропорт принял первый самолет от компании Red Wings из московского аэропорта "Жуковский". За январь-август 2025 года пассажиропоток аэропорта Элисты составил 42 779 человек. Всего за это время было выполнено 504 рейса. 18 июля 2025 года первый после трехлетнего перерыва самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Борт с загрузкой примерно 95 процентов — заняты 175 из 183 кресел — вылетел из аэропорта Шереметьево. Время в пути составило около четырех часов. По данным на 9 сентября 2025 года, с момента возобновления работы воздушная гавань обслужила 72,2 тысячи пассажиров. По словам Дениса Костенкова, коммерческого директора аэропорта, прибыло свыше 35,59 тысяч пассажиров, а вылетело более 36,63 тысяч человек. Согласно планам, в 2025 году услугами аэропорта воспользуются более 125 тысяч человек. 11 сентября 2025 года Минтранс РФ сообщил, что Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов. 17 сентября он примет первый рейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот". Рейсы будут обслуживать ежедневно с 9:00 до 19:00 мск, не более пяти в час. Генеральный директор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин сообщил, что воздушная гавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца 2025 года.

