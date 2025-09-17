https://1prime.ru/20250917/aktivy-862385634.html
Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов
Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов - 17.09.2025, ПРАЙМ
Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов
Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:39+0300
2025-09-17T13:39+0300
2025-09-17T13:39+0300
экономика
россия
финансы
euroclear
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о существовании идей, заявили РИА Новости в пресс-службе депозитария. "Мы знаем о множестве идей, разговоров и дискуссий (насчет использования замороженных российских активов – ред.), но мы не в состоянии их комментировать до тех пор, пока не поступит конкретное предложение", - ответили в пресс-службе на вопрос, были ли представлены конкретные предложения от ЕС или Еврокомиссии по использованию активов РФ.
https://1prime.ru/20250915/peskov-862298076.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, euroclear, ес, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Euroclear, ЕС, замороженные российские активы
Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов
Euroclear заявил, что еще не получал от ЕС предложений по использованию активов РФ
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о существовании идей, заявили РИА Новости в пресс-службе депозитария.
"Мы знаем о множестве идей, разговоров и дискуссий (насчет использования замороженных российских активов – ред.), но мы не в состоянии их комментировать до тех пор, пока не поступит конкретное предложение", - ответили в пресс-службе на вопрос, были ли представлены конкретные предложения от ЕС или Еврокомиссии по использованию активов РФ.
В Кремле прокомментировали идею Трампа изъять российские активы