Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов - 17.09.2025, ПРАЙМ
Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о существовании идей, заявили РИА Новости в пресс-службе депозитария. "Мы знаем о множестве идей, разговоров и дискуссий (насчет использования замороженных российских активов – ред.), но мы не в состоянии их комментировать до тех пор, пока не поступит конкретное предложение", - ответили в пресс-службе на вопрос, были ли представлены конкретные предложения от ЕС или Еврокомиссии по использованию активов РФ.
россия, финансы, euroclear, ес, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Euroclear, ЕС, замороженные российские активы
13:39 17.09.2025
 
Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о существовании идей, заявили РИА Новости в пресс-службе депозитария.
"Мы знаем о множестве идей, разговоров и дискуссий (насчет использования замороженных российских активов – ред.), но мы не в состоянии их комментировать до тех пор, пока не поступит конкретное предложение", - ответили в пресс-службе на вопрос, были ли представлены конкретные предложения от ЕС или Еврокомиссии по использованию активов РФ.
В Кремле прокомментировали идею Трампа изъять российские активы
15 сентября, 13:01
15 сентября, 13:01
 
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Euroclear, ЕС, замороженные российские активы
 
 
