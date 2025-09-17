https://1prime.ru/20250917/aktivy-862385634.html

Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов

Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов - 17.09.2025, ПРАЙМ

Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T13:39+0300

2025-09-17T13:39+0300

2025-09-17T13:39+0300

экономика

россия

финансы

euroclear

ес

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о существовании идей, заявили РИА Новости в пресс-службе депозитария. "Мы знаем о множестве идей, разговоров и дискуссий (насчет использования замороженных российских активов – ред.), но мы не в состоянии их комментировать до тех пор, пока не поступит конкретное предложение", - ответили в пресс-службе на вопрос, были ли представлены конкретные предложения от ЕС или Еврокомиссии по использованию активов РФ.

https://1prime.ru/20250915/peskov-862298076.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, euroclear, ес, замороженные российские активы