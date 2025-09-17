https://1prime.ru/20250917/aktivy-862389976.html

В ЕС обсуждают способы использования российских активов для помощи Киеву

В ЕС обсуждают способы использования российских активов для помощи Киеву - 17.09.2025, ПРАЙМ

В ЕС обсуждают способы использования российских активов для помощи Киеву

В ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T15:32+0300

2025-09-17T15:32+0300

2025-09-17T16:13+0300

экономика

россия

финансы

замороженные российские активы

киев

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Брюссель подготавливает способы применения этих активов для обеспечения "репарационных кредитов" Украине. "Согласно одной из схем, ...денежный баланс подсанкционных активов российского Центробанка, которые находятся у... Euroclear, будет применен для покупки беспроцентных облигаций ЕС", - говорится в публикации. Отмечается, что потраченные на облигации средства будут затем переданы Украине. "Второй вариант подразумевает использование особого целевого механизма для управления финансовыми операциями, что, возможно, позволит участвовать в них странам, не входящим в ЕС", - указано в статье. По данным газеты, 170 миллиардов евро из 194 миллиардов евро российских активов, хранящихся в Euroclear, достигли срока погашения и в настоящее время находятся на балансе Euroclear в виде остатков денежных средств.Впрочем, уточняет издание, ряд стран, в том числе Бельгия, где находится Euroclear, обеспокоены тем, что изъятие активов нарушит закон и подорвет уверенность в евро как резервной валюте. Согласно газете, другую проблему для ЕС представляет необходимость гарантировать сохранение санкционного режима для выпуска облигаций, обеспеченных замороженными активами. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250915/peskov-862298076.html

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, замороженные российские активы, киев, ес