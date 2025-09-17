https://1prime.ru/20250917/aktsii-862377833.html

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 17.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного открытия среды и в основную сессию торгуется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T11:02+0300

2025-09-17T11:02+0300

2025-09-17T11:02+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного открытия среды и в основную сессию торгуется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.51 мск снижается на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 2793,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,73%, до 1102,71 пункта. Ранее в среду индекс Мосбиржи максимально повышался до 2807,1 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги ЮГК (-1,7%), ВК (-1,1%), ПИКа (-0,9%). При этом дорожают бумаги "Алросы" (+0,5%), "Позитива" (+0,2%), "Новатэка" (+0,1%). Также перешли к легкому росту стоимости бумаги ВТБ (+0,2%), получившие позитивный импульс от заявлений первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Пьянова, который, в частности, сказал, что ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть долгосрочной стратегии. При этом аналитики считают, что рынок вновь "отвоюет" уровень в 2,8 тысячи по основному индексу. Так, в отсутствие новостей рынок по итогам среды попытается удержаться в диапазоне 2800-2850 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Екатерина Крылова из ПСБ. Индекс Мосбиржи, вероятно, способен совершить отскок в район 2850 пунктов, оценивают и аналитики инвестбанка "Синара".

https://1prime.ru/20250917/atr-862372101.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа