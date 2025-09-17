https://1prime.ru/20250917/aktsii-862390143.html

Российский рынок акций незначительно снижается днем среды

Российский рынок акций незначительно снижается днем среды - 17.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций незначительно снижается днем среды

17.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует в среду днем небольшое снижение на ряде факторов риска, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует в среду днем небольшое снижение на ряде факторов риска, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.29 мск снижался на 0,27% - до 2 795,34 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,28% - до 68,28 доллара за баррель. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от ее минимумов, но не смогли выйти в плюс, находясь в стадии консолидации немногим выше уровне поддержек 2790 пунктов и 1055 пунктов соответственно, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок акций в среду остается под давлением на фоне разочарования инвесторов решением ЦБ о консервативном снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов и жесткой риторикой регулятора относительно дальнейших шагов", - комментирует Максим Абрамов ФГ "Финам". Дополнительным фактором неопределенности, по его словам, выступают сохраняющиеся риски усиления западных санкций против российских компаний и нефтяного сектора. Поддержкой для рынка служит продолжающийся процесс смягчения денежно-кредитной политики. В центре внимания остаются геополитика и санкции против России, включая обсуждение новых ограничений и замороженных активов. На внутреннем рынке позитивным сигналом стали планы ВТБ по регулярной выплате крупных дивидендов, добавил Абрамов. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции "Юнипро" в среду повышались без очевидных фундаментальных причин. В августе компания сообщила о получении чистой прибыли за первое полугодие по МСФО в размере 20,89 миллиарда рублей против прибыли в 21,71 миллиарда рублей годом ранее. "Юнипро", однако, по-прежнему не выплачивает дивидендов, что ограничивает влияние сильных финансовых результатов на акции компании", - отметила Кожухова. В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+2,99%), "Юнипро" (+2,22%), ТМК (+1,68%), НМТП (+1,16%), "Сургутнефтегаза" (+1,13%). "Финансовый сектор остается в центре внимания благодаря новостям от ВТБ (-0,93%). Менеджмент банка подтвердил свой прогноз по чистой прибыли на 2025 год на уровне 500 миллиардов рублей, а к 2026 году ожидается рост до 650 миллиардов рублей при рентабельности капитала (ROE) выше 20%. Также менеджмент заявил, что банк планирует выплачивать крупные дивиденды на регулярной основе", - отметил Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". В лидерах снижения акции банка "Санкт-Петербург" (-2,61%), ДВМП (-2,54%), "Селигдара" (-1,84%), "Мечела" (-1,80%), "Сегежи" (-1,29%). ПРОГНОЗЫ "На фоне совокупных факторов инвесторы сохраняют осторожность, ожидая большей определенности по экономической политике и возможным новым санкциям", - рассказал Абрамов. Он ожидает закрытия рынка в "красной зоне". Геополитическая картина и перспектива следующего шага мирных переговоров остается неопределенной, в то время как тон ЦБ РФ ужесточился, что не позволяет покупателям перехватить инициативу, заключила Кожухова.

