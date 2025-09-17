Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка - 17.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка
Восстановление российского автомобильного рынка в следующем году будет зависеть от решений Центрального банка РФ, в случае ослабления мер со стороны регулятора... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T18:23+0300
2025-09-17T18:23+0300
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Восстановление российского автомобильного рынка в следующем году будет зависеть от решений Центрального банка РФ, в случае ослабления мер со стороны регулятора можно надеяться на более быстрое оживление рынка, считает глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Я думаю, что все-таки пока уровень и ставки, и отдельные регуляторные требования Центробанка, как раз к автокредитованию такие, что я не буду торопиться давать оценки следующего года, если тренд будет продолжен (на понижение ключевой ставки ЦБ – ред.) и некоторые ограничения, требования новые, которые в январе-феврале Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ – ред.) ввела, если они будут ослаблены, возвращены к уровню до начала этого года, то можно надеяться на такое более быстрое, что ли, оживление, хорошие темпы восстановления", - пояснил министр. В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ. В начале сентября Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что программы льготного автокредитования и автолизинга, реализуемые параллельно со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, помогут снизить падение отечественного авторынка.
18:23 17.09.2025
 
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка

Алиханов: восстановление российского авторынка в 2026 году зависит от решений ЦБ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Восстановление российского автомобильного рынка в следующем году будет зависеть от решений Центрального банка РФ, в случае ослабления мер со стороны регулятора можно надеяться на более быстрое оживление рынка, считает глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Я думаю, что все-таки пока уровень и ставки, и отдельные регуляторные требования Центробанка, как раз к автокредитованию такие, что я не буду торопиться давать оценки следующего года, если тренд будет продолжен (на понижение ключевой ставки ЦБ – ред.) и некоторые ограничения, требования новые, которые в январе-феврале Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ – ред.) ввела, если они будут ослаблены, возвращены к уровню до начала этого года, то можно надеяться на такое более быстрое, что ли, оживление, хорошие темпы восстановления", - пояснил министр.
В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ.
В начале сентября Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что программы льготного автокредитования и автолизинга, реализуемые параллельно со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, помогут снизить падение отечественного авторынка.
Дилеры ищут способ оживить авторынок
4 апреля, 09:18
 
