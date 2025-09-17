https://1prime.ru/20250917/alikhanov-862398700.html

Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Восстановление российского автомобильного рынка в следующем году будет зависеть от решений Центрального банка РФ, в случае ослабления мер со стороны регулятора можно надеяться на более быстрое оживление рынка, считает глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Я думаю, что все-таки пока уровень и ставки, и отдельные регуляторные требования Центробанка, как раз к автокредитованию такие, что я не буду торопиться давать оценки следующего года, если тренд будет продолжен (на понижение ключевой ставки ЦБ – ред.) и некоторые ограничения, требования новые, которые в январе-феврале Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ – ред.) ввела, если они будут ослаблены, возвращены к уровню до начала этого года, то можно надеяться на такое более быстрое, что ли, оживление, хорошие темпы восстановления", - пояснил министр. В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ. В начале сентября Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что программы льготного автокредитования и автолизинга, реализуемые параллельно со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, помогут снизить падение отечественного авторынка.

