Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики в среду

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в среду утром, свидетельствуют данные торгов. | 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в среду утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,41% - до 3 877,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 2 510,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,44%, до 26 819 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,73% - до 3 424,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 8 851,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,04%, до 44 884 пунктов. На рост гонконгского Hang Seng Index оказывает влияние динамика акций технологической компании Baidu, поднимающихся в цене на 16% после повышения аналитиками рейтинга компании. В частности, Goldman Sachs заявила ранее в отчете, на который ссылается агентство Блумберг, что новейшая модель искусственного интеллекта Ernie X1.1 от Baidu показала "существенные улучшения", которые превосходят модель DeepSeek. Мировые инвесторы ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые станут известны в среду. Согласно данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых. "Рынки все еще придерживаются сдержанной позиции в преддверии решения Федеральной резервной системы США сегодня. Наибольший риск заключается в том, что заявление ФРС будет носить менее "голубиный" характер, чем ожидается", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика eToro Джоша Гилберта (Josh Gilbert).

