https://1prime.ru/20250917/atr-862372101.html
Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики в среду
Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики в среду - 17.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики в среду
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в среду утром, свидетельствуют данные торгов. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T08:07+0300
2025-09-17T08:07+0300
2025-09-17T08:07+0300
экономика
атр
торги
рынок
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в среду утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,41% - до 3 877,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 2 510,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,44%, до 26 819 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,73% - до 3 424,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 8 851,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,04%, до 44 884 пунктов. На рост гонконгского Hang Seng Index оказывает влияние динамика акций технологической компании Baidu, поднимающихся в цене на 16% после повышения аналитиками рейтинга компании. В частности, Goldman Sachs заявила ранее в отчете, на который ссылается агентство Блумберг, что новейшая модель искусственного интеллекта Ernie X1.1 от Baidu показала "существенные улучшения", которые превосходят модель DeepSeek. Мировые инвесторы ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые станут известны в среду. Согласно данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых. "Рынки все еще придерживаются сдержанной позиции в преддверии решения Федеральной резервной системы США сегодня. Наибольший риск заключается в том, что заявление ФРС будет носить менее "голубиный" характер, чем ожидается", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика eToro Джоша Гилберта (Josh Gilbert).
https://1prime.ru/20250917/aktsii-862371700.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_206:0:3889:2762_1920x0_80_0_0_f58f093d0eb85eca2b375cd5f0334311.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атр, торги, рынок, акции
Экономика, АТР, Торги, Рынок, Акции
Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики в среду
Фондовые индексы АТР торгуются в среду разнонаправленно
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в среду утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,41% - до 3 877,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 2 510,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,44%, до 26 819 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,73% - до 3 424,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 8 851,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,04%, до 44 884 пунктов.
На рост гонконгского Hang Seng Index оказывает влияние динамика акций технологической компании Baidu, поднимающихся в цене на 16% после повышения аналитиками рейтинга компании. В частности, Goldman Sachs заявила ранее в отчете, на который ссылается агентство Блумберг, что новейшая модель искусственного интеллекта Ernie X1.1 от Baidu показала "существенные улучшения", которые превосходят модель DeepSeek.
Мировые инвесторы ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые станут известны в среду. Согласно данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
"Рынки все еще придерживаются сдержанной позиции в преддверии решения Федеральной резервной системы США сегодня. Наибольший риск заключается в том, что заявление ФРС будет носить менее "голубиный" характер, чем ожидается", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика eToro Джоша Гилберта (Josh Gilbert).
Российский рынок акций слегка повышается утром среды