Фондовые индексы АТР закрылись в среду без единой динамики

Фондовые индексы АТР закрылись в среду без единой динамики - 17.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в среду без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не продемонстрировали однозначной динамики, при этом в заметном плюсе были китайские... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T14:00+0300

2025-09-17T14:00+0300

2025-09-17T14:00+0300

экономика

атр

рынок

торги

индексы

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не продемонстрировали однозначной динамики, при этом в заметном плюсе были китайские площадки, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 3 876,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,83%, до 2 510,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,78%, до 26 908,39 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,05%, до 3 413,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,67%, до 8 818,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,25%, до 44 790,38 пункта. В ходе торгов Shenzhen Composite поднялся до самого высокого уровня с января 2022 года, Hang Seng – с июля 2021 года. Гонконгский Hang Seng вырос благодаря в том числе акциям технологической компании Baidu: бумаги компании подорожали в Гонконге на 15,7%, показав сильнейший в индексе рост, после повышения аналитиками рейтинга компании. В частности, Goldman Sachs заявила ранее в отчете, на который ссылается агентство Блумберг, что новейшая модель искусственного интеллекта Ernie X1.1 этой компании продемонстрировала "существенные улучшения", которые превосходят модель Deep Seek. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, экспорт из Японии опустился в августе на 0,1% в годовом выражении, аналитики прогнозировали снижение сразу на 1,9%. Импорт сократился на 5,2% при прогнозе уменьшения на 4,2%. При этом экспорт из Японии в США упал сильнейшими темпами с 2021 года – на 13,8%. Трейдеры также ждут позднее в среду итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор примет решение о величине ставки рефинансирования, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

