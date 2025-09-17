Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР закрылись в среду без единой динамики
Фондовые индексы АТР закрылись в среду без единой динамики
14:00 17.09.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись в среду без единой динамики

Фондовые индексы АТР закрылись в среду разнонаправленно

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не продемонстрировали однозначной динамики, при этом в заметном плюсе были китайские площадки, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 3 876,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,83%, до 2 510,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,78%, до 26 908,39 пункта.
Южнокорейский KOSPI сократился на 1,05%, до 3 413,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,67%, до 8 818,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,25%, до 44 790,38 пункта.
В ходе торгов Shenzhen Composite поднялся до самого высокого уровня с января 2022 года, Hang Seng – с июля 2021 года.
Гонконгский Hang Seng вырос благодаря в том числе акциям технологической компании Baidu: бумаги компании подорожали в Гонконге на 15,7%, показав сильнейший в индексе рост, после повышения аналитиками рейтинга компании.
В частности, Goldman Sachs заявила ранее в отчете, на который ссылается агентство Блумберг, что новейшая модель искусственного интеллекта Ernie X1.1 этой компании продемонстрировала "существенные улучшения", которые превосходят модель Deep Seek.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, экспорт из Японии опустился в августе на 0,1% в годовом выражении, аналитики прогнозировали снижение сразу на 1,9%. Импорт сократился на 5,2% при прогнозе уменьшения на 4,2%. При этом экспорт из Японии в США упал сильнейшими темпами с 2021 года – на 13,8%.
Трейдеры также ждут позднее в среду итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор примет решение о величине ставки рефинансирования, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.
