Турецкая Southwind заинтересована в полетах через аэропорт Краснодара

КРАСНОДАР, 17 сен - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Southwind Airlines проявляет интерес к полетам через аэропорт Краснодара, заявил заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич. Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево". "Проявляют интерес также иностранные компании, включая турецкую "Southwind", - сказал Буевич. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

