https://1prime.ru/20250917/avito-862376574.html

Россияне массово жалуются на работу Avito

Россияне массово жалуются на работу Avito - 17.09.2025, ПРАЙМ

Россияне массово жалуются на работу Avito

Россияне жалуются на работу Avito, за последний час насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T10:43+0300

2025-09-17T10:43+0300

2025-09-17T10:43+0300

avito

downdetector

общество

технологии

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_c753ea530a1c87df6215deb50f411c4a.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россияне жалуются на работу Avito, за последний час насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector. При этом 67% пользователей сообщают о сбое сайта. Также жалуются на сбой мобильного приложения, сервиса и личного кабинета. Больше всего жалуются пользователи из Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга, Хакасии, Московской области и Москвы. РИА Новости направило запрос в Avito.

https://1prime.ru/20250915/gosduma-862308663.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

avito, downdetector, общество , технологии, сбой