Россияне массово жалуются на работу Avito

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россияне жалуются на работу Avito, за последний час насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector. При этом 67% пользователей сообщают о сбое сайта. Также жалуются на сбой мобильного приложения, сервиса и личного кабинета. Больше всего жалуются пользователи из Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга, Хакасии, Московской области и Москвы. РИА Новости направило запрос в Avito.
