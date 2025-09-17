Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Avito сообщили о штатной работе сервисов
В Avito сообщили о штатной работе сервисов
2025-09-17T11:29+0300
2025-09-17T11:29+0300
avito
технологии
downdetector
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Авито" сообщил, что у сервисов были некоторые проблемы с прохождением трафика, но в настоящее время все работает штатно. Ранее, в среду утром, россияне начали жаловаться на работу сайта и приложения компании, показали данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector. "Мы наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов "Авито", вследствие этого часть пользователей могли видеть краткосрочную ошибку… Сейчас все работает в штатном режиме", - сообщили в компании. Там уточнили, что ежедневная аудитория "Авито" составляет 26 миллионов пользователей. По оценкам сервиса, ошибка могла затронуть не более 0,0001% из них.
2025
avito, технологии, downdetector
Avito, Технологии, Downdetector
11:29 17.09.2025
 
В Avito сообщили о штатной работе сервисов

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Авито" сообщил, что у сервисов были некоторые проблемы с прохождением трафика, но в настоящее время все работает штатно.
Ранее, в среду утром, россияне начали жаловаться на работу сайта и приложения компании, показали данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
"Мы наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов "Авито", вследствие этого часть пользователей могли видеть краткосрочную ошибку… Сейчас все работает в штатном режиме", - сообщили в компании.
Там уточнили, что ежедневная аудитория "Авито" составляет 26 миллионов пользователей. По оценкам сервиса, ошибка могла затронуть не более 0,0001% из них.
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях
15 сентября, 17:47
15 сентября, 17:47
 
Заголовок открываемого материала