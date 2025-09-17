Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минпромторга ожидает появление новых моделей российских автомобилей - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/avtomobili-862401433.html
Глава Минпромторга ожидает появление новых моделей российских автомобилей
Глава Минпромторга ожидает появление новых моделей российских автомобилей - 17.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минпромторга ожидает появление новых моделей российских автомобилей
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T18:51+0300
2025-09-17T18:51+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
камаз
автоваз
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны. "Я лично, очень жду в том числе и новых моделей. Коллеги с "Камаза" работают над "Атомом". Недавно тоже его тестировал. Так что будем ждать новых высоколокализованных российских автомобилей на наших дорогах", - сказал министр журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF 2025. В начале сентября он рассказал РИА Новости, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии концептов. Алиханов отметил, что главным преимуществом всех моделей Lada является их доступность за счет высокого уровня локализации, а также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть.
https://1prime.ru/20250819/rossijane-860889134.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111aa2fd2f3cc8b99c39c83911a81699.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг, камаз, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Камаз, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
18:51 17.09.2025
 
Глава Минпромторга ожидает появление новых моделей российских автомобилей

Алиханов заявил, что ожидает появления новых высоколокализаванных машин в России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны.
"Я лично, очень жду в том числе и новых моделей. Коллеги с "Камаза" работают над "Атомом". Недавно тоже его тестировал. Так что будем ждать новых высоколокализованных российских автомобилей на наших дорогах", - сказал министр журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF 2025.
В начале сентября он рассказал РИА Новости, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии концептов. Алиханов отметил, что главным преимуществом всех моделей Lada является их доступность за счет высокого уровня локализации, а также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Россияне назвали самые желаемые для покупки российские автомобили
19 августа, 03:50
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФАнтон АлихановМинпромторгКамазАвтоВАЗLada Vision 4x4
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала