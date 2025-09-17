https://1prime.ru/20250917/avtomobili-862401433.html

Глава Минпромторга ожидает появление новых моделей российских автомобилей

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T18:51+0300

бизнес

россия

промышленность

рф

антон алиханов

минпромторг

камаз

автоваз

lada vision 4x4

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны. "Я лично, очень жду в том числе и новых моделей. Коллеги с "Камаза" работают над "Атомом". Недавно тоже его тестировал. Так что будем ждать новых высоколокализованных российских автомобилей на наших дорогах", - сказал министр журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF 2025. В начале сентября он рассказал РИА Новости, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии концептов. Алиханов отметил, что главным преимуществом всех моделей Lada является их доступность за счет высокого уровня локализации, а также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть.

рф

