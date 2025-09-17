Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о мерах защиты автопрома - 17.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о мерах защиты автопрома
Алиханов рассказал о мерах защиты автопрома - 17.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о мерах защиты автопрома
Меры защиты российской автомобильной промышленности позволили предприятиям углубить локализацию производства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T18:09+0300
2025-09-17T18:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163299_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_4981937b52b1d2684688d665e72462ed.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Меры защиты российской автомобильной промышленности позволили предприятиям углубить локализацию производства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Калуга, Питер, Калининград, Липецк, соллеровские все площадки – у всех у них благодаря мерам защиты нашего рынка появились партнеры, которые приняли на себя достаточно жесткие обязательства по локализации", - рассказал министр. Он подчеркнул, что все упомянутые предприятия контролируются российскими бенефициарами, что в корне отличается от схемы, которая применялась ранее с крупными западными автоконцернами. "У нас компания "АГР" уже нашла партнера и собирают собственно локализованные автомобили. Да, уровень локализации там сейчас чуть выше тысячи баллов. Но это вот минимум, с которым мы их, собственно говоря, запускали", - добавил Алиханов. Глава Минпромторга напомнил, что изначально китайские партнеры заявляли целевой уровень локализации в 200 баллов. "Но мы достаточно жесткие условия поставили", - заявил он. Система балльной оценки уровня локализации производства в автопроме была введена постановлением Минпромторга №719 в 2019 году. Она показывает, какая часть компонентной базы автомобиля имеет российское производство, и начисляет определенное количество "баллов локализации" в зависимости от сложности производства детали. Так, согласно этой шкале, самой высоколокализованной моделью автомобиля является Lada Granta, которая набирает 5 284 балла.
18:09 17.09.2025
 
Алиханов рассказал о мерах защиты автопрома

Алиханов: меры защиты автопрома позволили углубить локализацию производства в РФ

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Меры защиты российской автомобильной промышленности позволили предприятиям углубить локализацию производства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Калуга, Питер, Калининград, Липецк, соллеровские все площадки – у всех у них благодаря мерам защиты нашего рынка появились партнеры, которые приняли на себя достаточно жесткие обязательства по локализации", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что все упомянутые предприятия контролируются российскими бенефициарами, что в корне отличается от схемы, которая применялась ранее с крупными западными автоконцернами.
"У нас компания "АГР" уже нашла партнера и собирают собственно локализованные автомобили. Да, уровень локализации там сейчас чуть выше тысячи баллов. Но это вот минимум, с которым мы их, собственно говоря, запускали", - добавил Алиханов.
Глава Минпромторга напомнил, что изначально китайские партнеры заявляли целевой уровень локализации в 200 баллов. "Но мы достаточно жесткие условия поставили", - заявил он.
Система балльной оценки уровня локализации производства в автопроме была введена постановлением Минпромторга №719 в 2019 году. Она показывает, какая часть компонентной базы автомобиля имеет российское производство, и начисляет определенное количество "баллов локализации" в зависимости от сложности производства детали.
Так, согласно этой шкале, самой высоколокализованной моделью автомобиля является Lada Granta, которая набирает 5 284 балла.
