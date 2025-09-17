https://1prime.ru/20250917/avtoprom-862397413.html

Алиханов рассказал о мерах защиты автопрома

17.09.2025

Алиханов рассказал о мерах защиты автопрома

Меры защиты российской автомобильной промышленности позволили предприятиям углубить локализацию производства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон... | 17.09.2025, ПРАЙМ

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Меры защиты российской автомобильной промышленности позволили предприятиям углубить локализацию производства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Калуга, Питер, Калининград, Липецк, соллеровские все площадки – у всех у них благодаря мерам защиты нашего рынка появились партнеры, которые приняли на себя достаточно жесткие обязательства по локализации", - рассказал министр. Он подчеркнул, что все упомянутые предприятия контролируются российскими бенефициарами, что в корне отличается от схемы, которая применялась ранее с крупными западными автоконцернами. "У нас компания "АГР" уже нашла партнера и собирают собственно локализованные автомобили. Да, уровень локализации там сейчас чуть выше тысячи баллов. Но это вот минимум, с которым мы их, собственно говоря, запускали", - добавил Алиханов. Глава Минпромторга напомнил, что изначально китайские партнеры заявляли целевой уровень локализации в 200 баллов. "Но мы достаточно жесткие условия поставили", - заявил он. Система балльной оценки уровня локализации производства в автопроме была введена постановлением Минпромторга №719 в 2019 году. Она показывает, какая часть компонентной базы автомобиля имеет российское производство, и начисляет определенное количество "баллов локализации" в зависимости от сложности производства детали. Так, согласно этой шкале, самой высоколокализованной моделью автомобиля является Lada Granta, которая набирает 5 284 балла.

