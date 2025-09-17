https://1prime.ru/20250917/bank-862368874.html

Банк России планирует создание и развитие СРО на рынке ломбардов

Банк России планирует создание и развитие СРО на рынке ломбардов - 17.09.2025, ПРАЙМ

Банк России планирует создание и развитие СРО на рынке ломбардов

Банк России планирует создание и развитие саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ломбардов, говорится в проекте основных направлений развития финансового... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T05:27+0300

2025-09-17T05:27+0300

2025-09-17T05:27+0300

финансы

россия

банки

рф

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862368874.jpg?1758076042

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует создание и развитие саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ломбардов, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. При этом Национальное объединение ломбардов заявило РИА Новости, что против того, чтобы членство в СРО было обязательным, потому что это увеличит нагрузку на предприятия и подтолкнет их к уходу "в тень". "Банк России планирует провести работу по созданию и развитию саморегулируемых организаций на рынке ломбардов. Это позволит оптимизировать надзорную нагрузку на рынок ломбардов", - говорится в проекте. В Национальном объединении ломбардов прокомментировали РИА Новости, что обсуждение вопроса создания СРО в ломбардной отрасли идет уже не первый год и рынок высказал свою позицию по этому вопросу. "Создание саморегулируемой организации в отрасли абсолютно излишне - сейчас ломбарды полностью подконтрольны Банку России, это малочисленный и безрисковый рынок, каждый участник которого уже несет высокую регуляторную нагрузку. Ломбарды совершенно не нуждаются в дополнительной нагрузке в виде обязательного членства в СРО", - сказали в организации. Там добавили, что излишнее регулирование приведет к росту операционных расходов участников рынка, часть из которых не выдержит дополнительного бремени и будет вынуждена уйти "в тень", то есть выйти из под контроля ЦБ РФ. "Кроме того, создавать СРО придется по сути "с нуля", это потребует привлечения специалистов, создания документации, подготовки отчетности, и, фактически, полной разработки системы учета и контроля. Сейчас ни у одного отраслевого объединения на рынке ломбардов нет ресурсов для подобной работы", - заключили в Национальном объединении ломбардов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, рф, банк россия, банк россии