Банк России планирует создание и развитие СРО на рынке ломбардов

2025-09-17T05:27+0300
2025-09-17T05:27+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует создание и развитие саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ломбардов, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. При этом Национальное объединение ломбардов заявило РИА Новости, что против того, чтобы членство в СРО было обязательным, потому что это увеличит нагрузку на предприятия и подтолкнет их к уходу "в тень". "Банк России планирует провести работу по созданию и развитию саморегулируемых организаций на рынке ломбардов. Это позволит оптимизировать надзорную нагрузку на рынок ломбардов", - говорится в проекте. В Национальном объединении ломбардов прокомментировали РИА Новости, что обсуждение вопроса создания СРО в ломбардной отрасли идет уже не первый год и рынок высказал свою позицию по этому вопросу. "Создание саморегулируемой организации в отрасли абсолютно излишне - сейчас ломбарды полностью подконтрольны Банку России, это малочисленный и безрисковый рынок, каждый участник которого уже несет высокую регуляторную нагрузку. Ломбарды совершенно не нуждаются в дополнительной нагрузке в виде обязательного членства в СРО", - сказали в организации. Там добавили, что излишнее регулирование приведет к росту операционных расходов участников рынка, часть из которых не выдержит дополнительного бремени и будет вынуждена уйти "в тень", то есть выйти из под контроля ЦБ РФ. "Кроме того, создавать СРО придется по сути "с нуля", это потребует привлечения специалистов, создания документации, подготовки отчетности, и, фактически, полной разработки системы учета и контроля. Сейчас ни у одного отраслевого объединения на рынке ломбардов нет ресурсов для подобной работы", - заключили в Национальном объединении ломбардов.
05:27 17.09.2025
 
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует создание и развитие саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ломбардов, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. При этом Национальное объединение ломбардов заявило РИА Новости, что против того, чтобы членство в СРО было обязательным, потому что это увеличит нагрузку на предприятия и подтолкнет их к уходу "в тень".
"Банк России планирует провести работу по созданию и развитию саморегулируемых организаций на рынке ломбардов. Это позволит оптимизировать надзорную нагрузку на рынок ломбардов", - говорится в проекте.
В Национальном объединении ломбардов прокомментировали РИА Новости, что обсуждение вопроса создания СРО в ломбардной отрасли идет уже не первый год и рынок высказал свою позицию по этому вопросу.
"Создание саморегулируемой организации в отрасли абсолютно излишне - сейчас ломбарды полностью подконтрольны Банку России, это малочисленный и безрисковый рынок, каждый участник которого уже несет высокую регуляторную нагрузку. Ломбарды совершенно не нуждаются в дополнительной нагрузке в виде обязательного членства в СРО", - сказали в организации.
Там добавили, что излишнее регулирование приведет к росту операционных расходов участников рынка, часть из которых не выдержит дополнительного бремени и будет вынуждена уйти "в тень", то есть выйти из под контроля ЦБ РФ. "Кроме того, создавать СРО придется по сути "с нуля", это потребует привлечения специалистов, создания документации, подготовки отчетности, и, фактически, полной разработки системы учета и контроля. Сейчас ни у одного отраслевого объединения на рынке ломбардов нет ресурсов для подобной работы", - заключили в Национальном объединении ломбардов.
 
Заголовок открываемого материала