В Т-Банке прокомментировали идею ограничить число банковских карт

2025-09-17T19:14+0300

банки

финансы

рф

дмитрий григоренко

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Гибкий подход к вопросу ограничения числа банковский карт необходим для того, чтобы ограничения не сказались на законопослушных клиентах, сообщили РИА Новости в Т-Банке. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью, сообщал аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в конце августа. ЦБ РФ поддержал данное предложение. "Если говорить об ограничении числа карт, то здесь важно думать о гибком подходе, чтобы ограничения не сказались негативно на клиентском опыте и финансовых показателях банков", - рассказал представитель Т-Банка, отметив что мера может затронуть не только дропперов, но и законопослушных клиентов. В банке также добавили, что вероятность того, что под ограничение попадут не дропперы, высока по причине того, что инструменты контроля количества карт пока не разработаны. Представитель кредитной организации заявил, что в банке считают необходимым предпринимать более гибкие меры. "Например, разделить карты по категориям (дебетовые, кредитные и тд), а также отдельно учитывать детские карты, которые выпускаются как дополнительные к счету родителя, чтобы ограничения не задели многодетные семьи", - говорится в сообщении. Также там предложили выделить в отдельную категорию токенизированные платежные решения, которые сейчас активно развиваются в условиях санкционных ограничений.

