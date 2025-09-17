Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Т-Банке прокомментировали идею ограничить число банковских карт
В Т-Банке прокомментировали идею ограничить число банковских карт
банки
финансы
рф
дмитрий григоренко
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Гибкий подход к вопросу ограничения числа банковский карт необходим для того, чтобы ограничения не сказались на законопослушных клиентах, сообщили РИА Новости в Т-Банке. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью, сообщал аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в конце августа. ЦБ РФ поддержал данное предложение. "Если говорить об ограничении числа карт, то здесь важно думать о гибком подходе, чтобы ограничения не сказались негативно на клиентском опыте и финансовых показателях банков", - рассказал представитель Т-Банка, отметив что мера может затронуть не только дропперов, но и законопослушных клиентов. В банке также добавили, что вероятность того, что под ограничение попадут не дропперы, высока по причине того, что инструменты контроля количества карт пока не разработаны. Представитель кредитной организации заявил, что в банке считают необходимым предпринимать более гибкие меры. "Например, разделить карты по категориям (дебетовые, кредитные и тд), а также отдельно учитывать детские карты, которые выпускаются как дополнительные к счету родителя, чтобы ограничения не задели многодетные семьи", - говорится в сообщении. Также там предложили выделить в отдельную категорию токенизированные платежные решения, которые сейчас активно развиваются в условиях санкционных ограничений.
банки, финансы, рф, дмитрий григоренко
Банки, Финансы, РФ, Дмитрий Григоренко
В Т-Банке прокомментировали идею ограничить число банковских карт

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Банкоматы Т-Банка. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Гибкий подход к вопросу ограничения числа банковский карт необходим для того, чтобы ограничения не сказались на законопослушных клиентах, сообщили РИА Новости в Т-Банке.
Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью, сообщал аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в конце августа. ЦБ РФ поддержал данное предложение.
"Если говорить об ограничении числа карт, то здесь важно думать о гибком подходе, чтобы ограничения не сказались негативно на клиентском опыте и финансовых показателях банков", - рассказал представитель Т-Банка, отметив что мера может затронуть не только дропперов, но и законопослушных клиентов.
В банке также добавили, что вероятность того, что под ограничение попадут не дропперы, высока по причине того, что инструменты контроля количества карт пока не разработаны.
Представитель кредитной организации заявил, что в банке считают необходимым предпринимать более гибкие меры. "Например, разделить карты по категориям (дебетовые, кредитные и тд), а также отдельно учитывать детские карты, которые выпускаются как дополнительные к счету родителя, чтобы ограничения не задели многодетные семьи", - говорится в сообщении.
Также там предложили выделить в отдельную категорию токенизированные платежные решения, которые сейчас активно развиваются в условиях санкционных ограничений.
Банкомат Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Т-Банк получил 25,5 миллиарда рублей прибыли по РСБУ
20 августа, 12:11
20 августа, 12:11
 
