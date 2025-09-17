Банки рассказали о снижении ставок по накопительным счетам

https://1prime.ru/20250917/banki-862368502.html

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее Сбербанк сообщил, что с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%. Руководитель сберегательных продуктов банка "Дом РФ" Наталья Мульганова сообщила, что по накопительному счету "Ультра", привязанному к ключевой ставке, ставки автоматически скорректировались после соответствующего решения ЦБ - 15% при ежедневном остатке на счете до 6 миллионов рублей, 15,9% при остатке от 6 до 500 миллионов рублей. В Т-Банке также пересмотрели ставку по накопительному счету, теперь базовая составляет 9%. Согласно данным маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости, Газпромбанк с 17 сентября в массовом сегменте также снижает ставки по накопительным счетам в рублях. Так, приветственная ставка на "Накопительный счет" будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 16,5% (действует первые два месяца), на "Ежедневный процент" будет понижена базовая ставка на 1 процентный пункт - до 9%, а максимальная ставка будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 15,5%. "Максимальная ставка по накопительному счету в ВТБ – 16% годовых как на минимальный, так и на ежедневный остаток. Банк сохраняет текущий уровень доходности после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки", - отметили в пресс-службе. В ПСБ рассказали, что, исходя из ожиданий по снижению ставки ЦБ, заблаговременно скорректировали условия по накопительным счетам в начале сентября. "В настоящее время максимальная ставка по накопительному счету составляет 17% годовых, базовая ставка - 5%. Также в ПСБ действует накопительный счет "Народный" с приветственной ставкой 25% годовых для новых клиентов… В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшей коррекции ставок", - сообщили там. В "Почта банке" отметили, что в ближайшее время не планируют менять ставки по накопительным счетам. Ставки по накопительным счетам корректировались в начале августа. "Сейчас максимальная доходность достигает 17% годовых и действует для новых клиентов в первый месяц после открытия счета… На решение по изменению условий влияют снижение "ключа" и конъюнктура рынка", - сообщили в пресс-службе. В "Ренессанс банке" заявили, что стараются не часто корректировать ставки по таким видам сберегательных продуктов, несмотря на то, что условиями накопительных счетов предусмотрена возможность изменения ставок в любой момент. "Текущий уровень ставок на сегодня соответствует нашим ожиданиям, поэтому в ближайшее время мы не планируем вносить какие-либо изменения", - сообщил начальник управления депозитных продуктов банка Ашот Симонян. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

