17.09.2025
В АБК подсчитали среднюю сумму долга банкрота в России
2025-09-17T17:16+0300
2025-09-17T17:16+0300
СОЧИ, 17 сен - ПРАЙМ. Средняя сумма долга банкрота в России составляет 320 тысяч рублей, рассказала журналистам заместитель гендиректора коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Евгения Уткина. "Средний чек по задолженности около 320 тысяч рублей", - сказала она в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития". Уткина отметила, что средний возраст банкрота 46 лет, женщины преобладают в этой статистике - 53% против 47% мужчин. "Несмотря на то, что женщина вроде бы считается и по аналитическим данным наиболее дисциплинированной с точки зрения платежеспособности, но почему-то женщины вот здесь у нас лидируют в этой статистике", - заключила она.
17:16 17.09.2025
 
СОЧИ, 17 сен - ПРАЙМ. Средняя сумма долга банкрота в России составляет 320 тысяч рублей, рассказала журналистам заместитель гендиректора коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Евгения Уткина.
"Средний чек по задолженности около 320 тысяч рублей", - сказала она в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития".
Уткина отметила, что средний возраст банкрота 46 лет, женщины преобладают в этой статистике - 53% против 47% мужчин.
"Несмотря на то, что женщина вроде бы считается и по аналитическим данным наиболее дисциплинированной с точки зрения платежеспособности, но почему-то женщины вот здесь у нас лидируют в этой статистике", - заключила она.
