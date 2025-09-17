https://1prime.ru/20250917/bankrot-862395482.html

В АБК подсчитали среднюю сумму долга банкрота в России

Средняя сумма долга банкрота в России составляет 320 тысяч рублей, рассказала журналистам заместитель гендиректора коллекторского агентства АБК (входит в группу

СОЧИ, 17 сен - ПРАЙМ. Средняя сумма долга банкрота в России составляет 320 тысяч рублей, рассказала журналистам заместитель гендиректора коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Евгения Уткина. "Средний чек по задолженности около 320 тысяч рублей", - сказала она в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития". Уткина отметила, что средний возраст банкрота 46 лет, женщины преобладают в этой статистике - 53% против 47% мужчин. "Несмотря на то, что женщина вроде бы считается и по аналитическим данным наиболее дисциплинированной с точки зрения платежеспособности, но почему-то женщины вот здесь у нас лидируют в этой статистике", - заключила она.

