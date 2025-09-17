https://1prime.ru/20250917/benzin-862388176.html
Бензин Аи-92 обновил ценовой рекорд на российской бирже
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в среду обновила рекорд, за день марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,09% - до 73 208 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В то же время цена на бензин Аи-95 снизилась на 0,43% - до 79 071 рубля за тонну. Цена на летнее дизельное топливо подскочила на 2,4% - до 68 720 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 3,02%, до 19 618 рублей за тонну, мазут - на 2,33%, до 24 104 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 0,98% - до 73 114 рублей за тонну. Минфин РФ согласен поднять порог демпферного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных сразу на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива, ранее сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов - поправки в налоговый кодекс будут приняты осенью. Однако решение о возможном применении корректировки задним числом, с 1 августа, остается за правительством. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 10%, а дизтоплива - на 20%, то выплаты обнуляются. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива. По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер.
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в среду обновила рекорд, за день марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,09% - до 73 208 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В то же время цена на бензин Аи-95 снизилась на 0,43% - до 79 071 рубля за тонну.
Цена на летнее дизельное топливо подскочила на 2,4% - до 68 720 рублей за тонну.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 3,02%, до 19 618 рублей за тонну, мазут - на 2,33%, до 24 104 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 0,98% - до 73 114 рублей за тонну.
Минфин РФ согласен поднять порог демпферного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных сразу на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива, ранее сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов - поправки в налоговый кодекс будут приняты осенью. Однако решение о возможном применении корректировки задним числом, с 1 августа, остается за правительством.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 10%, а дизтоплива - на 20%, то выплаты обнуляются. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива.
По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер.
