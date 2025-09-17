https://1prime.ru/20250917/benzin-862403117.html

Бензин с 8 по 15 сентября подорожал на 28 копеек

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 8 по 15 сентября выросла на 0,45%, или на 28 копеек, до 62,89 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,21%, или на 15 копеек, до 71,88 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,55%, или на 34 копейки, до 62,61 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,22%, или на 16 копеек, до 71,73 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,47%, до 59,63 рубля за литр, Аи-95 - на 0,45%, до 65,07 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,19% - до 85,2 рубля. Общая инфляция в стране с 9 по 15 сентября составила 0,04%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 79 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Тамбовской области (+4,7%) и Чечне (+4,5%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%. В Минэнерго РФ сообщили журналистам, что министерство ежедневно проводит работу с регионами и предпринимает необходимые меры для бесперебойного обеспечения населения страны топливом.Кабмин РФ продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). При этом власти уже обсуждают возможность сохранения запрета для нефтяников в октябре, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

