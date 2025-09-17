Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/birzha-862404522.html
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе - 17.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в плюсе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне и Великобритании,... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T21:01+0300
2025-09-17T21:01+0300
рынок
индексы
торги
великобритания
европа
сша
dax
банк англии
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в плюсе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,14% - до 9 208,37 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,4% - до 7 786,98 пункта, немецкий DAX вырос на 0,13% - до 23 359,18 пункта. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательным данным, по итогам августа осталась на уровне предшествующего месяца в 2%. Предварительная оценка предполагала ускорение показателя до 2,1%. В месячном выражении потребительские цены в странах европейского валютного блока в августе выросли на 0,1%, предварительно ожидался рост на 0,2%. Кроме того, годовая инфляция в Великобритании по итогам августа ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,8%. Месячный показатель ускорился до 0,3% с 0,1% месяцем ранее, что также совпало с ожиданиями аналитиков. Определенное влияние на европейские фондовые рынки могут оказать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы позднее в среду. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 0,5 процентного пункта, до 3,75-4%. В четверг же станут известны решения Банка Англии по итогам сентябрьского заседания. Ожидается, что британский центробанк сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4%.
https://1prime.ru/20250916/gaz-862355511.html
великобритания
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, великобритания, европа, сша, dax, банк англии
Рынок, Индексы, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, США, DAX, Банк Англии
21:01 17.09.2025
 
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе

Фондовые индексы Европы в основном выросли после данных по инфляции в еврозоне и Британии

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в плюсе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,14% - до 9 208,37 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,4% - до 7 786,98 пункта, немецкий DAX вырос на 0,13% - до 23 359,18 пункта.
Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательным данным, по итогам августа осталась на уровне предшествующего месяца в 2%. Предварительная оценка предполагала ускорение показателя до 2,1%. В месячном выражении потребительские цены в странах европейского валютного блока в августе выросли на 0,1%, предварительно ожидался рост на 0,2%.
Кроме того, годовая инфляция в Великобритании по итогам августа ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,8%. Месячный показатель ускорился до 0,3% с 0,1% месяцем ранее, что также совпало с ожиданиями аналитиков.
Определенное влияние на европейские фондовые рынки могут оказать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы позднее в среду. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 0,5 процентного пункта, до 3,75-4%.
В четверг же станут известны решения Банка Англии по итогам сентябрьского заседания. Ожидается, что британский центробанк сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4%.
Участок магистрального газопровода
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%
Вчера, 20:13
 
РынокИндексыТоргиВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАСШАDAXБанк Англии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала