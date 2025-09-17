https://1prime.ru/20250917/birzha-862404522.html

Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в плюсе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,14% - до 9 208,37 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,4% - до 7 786,98 пункта, немецкий DAX вырос на 0,13% - до 23 359,18 пункта. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательным данным, по итогам августа осталась на уровне предшествующего месяца в 2%. Предварительная оценка предполагала ускорение показателя до 2,1%. В месячном выражении потребительские цены в странах европейского валютного блока в августе выросли на 0,1%, предварительно ожидался рост на 0,2%. Кроме того, годовая инфляция в Великобритании по итогам августа ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,8%. Месячный показатель ускорился до 0,3% с 0,1% месяцем ранее, что также совпало с ожиданиями аналитиков. Определенное влияние на европейские фондовые рынки могут оказать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы позднее в среду. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 0,5 процентного пункта, до 3,75-4%. В четверг же станут известны решения Банка Англии по итогам сентябрьского заседания. Ожидается, что британский центробанк сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4%.

