Средний чек за книгу в России в 2025 году составил 318 рублей

Средний чек за книгу в России в 2025 году составил 318 рублей

2025-09-17T07:01+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Средний чек за книгу в России в 2025 году при покупке онлайн составил 318 рублей, что на 63% меньше офлайна, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Средняя сумма платежа за книги в текущем году в офлайне выше, чем в онлайне – 849 рублей против 318 рублей соответственно", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы количество, средние чеки операций по картам банка зимой, весной и летом 2025 года, а также осенью и летом 2024 года. По наблюдениям аналитиков банка, у россиян растет интерес к онлайн-покупкам учебной и художественной литературы на фоне популярности книжных интернет-магазинов с доставкой заказов и на онлайн-платформах. "Так, согласно статистике, на онлайн-покупки книг пришлось 53% от всех таких операций по картам банка с начала 2025 года, а на офлайн-платежи - 47%. Кстати, годом ранее, напротив, лидировали традиционные визиты в книжные магазины", - уточнили они. Если смотреть посезонную статистику и за 100% взять все покупки книг с декабря 2024 года по август 2025 года, то лидером стала зима с долей в 38%, далее идут весна и лето с долями по 31% у каждой, говорится в исследовании. Отмечается, что традиционно осенью общее число таких покупок снижается относительно лета (годом ранее показатель уменьшился на 11%). Подобное можно объяснить августовским ажиотажем в книжных магазинах в преддверии учебного года. Именно на последний месяц лета приходится пик в таких покупках с июня по август. Так, по данным аналитиков, в августе 2025 года общее число платежей по картам банка в книжных магазинах выросло на 15% относительно июля. А средний чек увеличился до 654 рублей с 515 рублей в предшествующем ему июле. "Самые высокие средние чеки в книжных магазинах были отмечены весной 2025 года (1 010 рублей), на втором месте – лето со средним чеком в 590 рублей, далее идет зима 2024-2025 (563 рублей)", - говорится в исследовании. Также отмечается, что средний чек на книги у мужчин выше, чем у женщин – 606 рублей против 502 рублей соответственно.

2025

