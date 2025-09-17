https://1prime.ru/20250917/chislo-862369946.html

Число кибератак на региональные операторы связи выросло на 65%

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Количество кибератак на региональных операторов связи РФ выросло на 65% в третьем квартале, всего за этот период было атаковано 27 компаний, говорится в исследовании компаний Servicepipe и "Спикател", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В третьем квартале 2025 года зафиксирован резкий рост DDoS-атак на российские региональные телеком-компании, в частности на интернет провайдеров, - их число увеличилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за указанный период было атаковано 27 игроков отрасли", - сказано в исследовании. Так, на одного оператора пришлось в среднем по 24 атаки - это почти на 40% выше, чем в 2024 году. Средняя мощность кибератак выросла более чем в три раза, до 57 Гбит/с. Как отметили аналитики, хакеры возвращались к одной и той же цели по несколько раз и атаки носили повторяющийся характер. Также в этом году стал очевиден тренд на переход злоумышленников к более сложным и эффективным методам атак, например, от целевых к "ковровым" бомбардировкам по множеству IP-адресов одновременно. Чаще стали встречаться и индивидуальные атаки - хакеры автоматически меняют вектор атаки, если не достигают цели. "От DDoS-атак на телеком страдают не только отдельные интернет-пользователи: под угрозой оказывается работа систем "умного дома" - домофоны, шлагбаумы и системы видеонаблюдения в жилых комплексах, нарушается работа банковских терминалов, что вызывает убытки у бизнеса на первых этажах домов и т.д. Атаки на провайдеров дают широкий общественный резонанс еще и потому, что могут вызвать недоступность сервисов у других бизнесов, которые пользуются их услугами, например, местных банков, ритейла и т.д.", - прокомментировал ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ "Спикател" Алексей Козлов.

