Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией
2025-09-17T10:11+0300
экономика
россия
грузия
минфин
ТБИЛИСИ, 17 сен - ПРАЙМ. Грузия завершила погашение внешнего долга перед Россией, свидетельствуют статистические данные минфина республики. Отмечается, что в феврале долг перед РФ снизился с 7 миллионов 870 тысяч долларов до 3 миллионов 997 тысяч долларов. Этот показатель удерживался в графе долгов с февраля по август. По состоянию на август в графе внешнего долга перед Россией стоит прочерк. По данным бизнес-агентства BMG, это был долг, накопленный за первые годы независимости Грузии, который был реструктурирован в июле 2004 года в соответствии с соглашением, подписанным между кредиторами Грузии и Парижским клубом. Общая сумма этих средств составила 160 миллионов долларов, взятые Грузией до 1999 года, проценты, которые накопились за долги с 1999 по май 2004 года, и долги, которые должны были быть погашены в период с 2004 по 2006 год. Общая сумма превысила 225 миллионов долларов. Помимо России, Грузия полностью выплатила многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану. Минфин сообщает, что общий размер государственного долга Грузии по итогам августа 2025 года составил более 9 миллиардов долларов. Больше всех Грузия должна Франции - более 850 миллионов долларов.
грузия
россия, грузия, минфин
Экономика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Минфин
