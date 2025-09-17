Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией - 17.09.2025
Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией
Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией - 17.09.2025, ПРАЙМ
Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией
Грузия завершила погашение внешнего долга перед Россией, свидетельствуют статистические данные минфина республики. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T10:11+0300
2025-09-17T10:11+0300
экономика
россия
грузия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_0:129:2400:1479_1920x0_80_0_0_e33226771c9b783d1ab30a05e4a2c78f.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен - ПРАЙМ. Грузия завершила погашение внешнего долга перед Россией, свидетельствуют статистические данные минфина республики. Отмечается, что в феврале долг перед РФ снизился с 7 миллионов 870 тысяч долларов до 3 миллионов 997 тысяч долларов. Этот показатель удерживался в графе долгов с февраля по август. По состоянию на август в графе внешнего долга перед Россией стоит прочерк. По данным бизнес-агентства BMG, это был долг, накопленный за первые годы независимости Грузии, который был реструктурирован в июле 2004 года в соответствии с соглашением, подписанным между кредиторами Грузии и Парижским клубом. Общая сумма этих средств составила 160 миллионов долларов, взятые Грузией до 1999 года, проценты, которые накопились за долги с 1999 по май 2004 года, и долги, которые должны были быть погашены в период с 2004 по 2006 год. Общая сумма превысила 225 миллионов долларов. Помимо России, Грузия полностью выплатила многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану. Минфин сообщает, что общий размер государственного долга Грузии по итогам августа 2025 года составил более 9 миллиардов долларов. Больше всех Грузия должна Франции - более 850 миллионов долларов.
грузия
россия, грузия, минфин
Экономика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Минфин
10:11 17.09.2025
 
Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией

Грузия завершила погашение внешнего долга перед Россией

© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии
Флаг Грузии. Архивное фото
© Unsplash/Etienne Dayer
ТБИЛИСИ, 17 сен - ПРАЙМ. Грузия завершила погашение внешнего долга перед Россией, свидетельствуют статистические данные минфина республики.
Отмечается, что в феврале долг перед РФ снизился с 7 миллионов 870 тысяч долларов до 3 миллионов 997 тысяч долларов. Этот показатель удерживался в графе долгов с февраля по август. По состоянию на август в графе внешнего долга перед Россией стоит прочерк.
По данным бизнес-агентства BMG, это был долг, накопленный за первые годы независимости Грузии, который был реструктурирован в июле 2004 года в соответствии с соглашением, подписанным между кредиторами Грузии и Парижским клубом. Общая сумма этих средств составила 160 миллионов долларов, взятые Грузией до 1999 года, проценты, которые накопились за долги с 1999 по май 2004 года, и долги, которые должны были быть погашены в период с 2004 по 2006 год. Общая сумма превысила 225 миллионов долларов.
Помимо России, Грузия полностью выплатила многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану.
Минфин сообщает, что общий размер государственного долга Грузии по итогам августа 2025 года составил более 9 миллиардов долларов. Больше всех Грузия должна Франции - более 850 миллионов долларов.
ЭкономикаРОССИЯГРУЗИЯМинфин
 
 
