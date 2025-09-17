https://1prime.ru/20250917/dolg-862375555.html

Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией

Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией - 17.09.2025, ПРАЙМ

Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией

Грузия завершила погашение внешнего долга перед Россией, свидетельствуют статистические данные минфина республики. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T10:11+0300

2025-09-17T10:11+0300

2025-09-17T10:11+0300

экономика

россия

грузия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_0:129:2400:1479_1920x0_80_0_0_e33226771c9b783d1ab30a05e4a2c78f.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен - ПРАЙМ. Грузия завершила погашение внешнего долга перед Россией, свидетельствуют статистические данные минфина республики. Отмечается, что в феврале долг перед РФ снизился с 7 миллионов 870 тысяч долларов до 3 миллионов 997 тысяч долларов. Этот показатель удерживался в графе долгов с февраля по август. По состоянию на август в графе внешнего долга перед Россией стоит прочерк. По данным бизнес-агентства BMG, это был долг, накопленный за первые годы независимости Грузии, который был реструктурирован в июле 2004 года в соответствии с соглашением, подписанным между кредиторами Грузии и Парижским клубом. Общая сумма этих средств составила 160 миллионов долларов, взятые Грузией до 1999 года, проценты, которые накопились за долги с 1999 по май 2004 года, и долги, которые должны были быть погашены в период с 2004 по 2006 год. Общая сумма превысила 225 миллионов долларов. Помимо России, Грузия полностью выплатила многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану. Минфин сообщает, что общий размер государственного долга Грузии по итогам августа 2025 года составил более 9 миллиардов долларов. Больше всех Грузия должна Франции - более 850 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20250827/rossiya-861353563.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, грузия, минфин