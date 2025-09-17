https://1prime.ru/20250917/dollar-862338445.html

Самая успешная валюта в мире приступила к откату назад

МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Жёсткая денежно-кредитная политика традиционно выступает фактором поддержки национальной валюты, а динамика ключевой ставки оказывает отложенное влияние на ее курс. Осторожное решение Банка России по снижению ставки на 1% в сентябре должно привести к замедлению темпов ослабления рубля.На сегодня ослабление рубля выгодно для государства, поэтому регуляторные меры могут быть направлены на стимулирование данного процесса.Рубль, признанный Bank of America "самой успешной" валютой в мире в 2025 году, оставался крепким и стабильным в течение первого полугодия 2025 года. Национальную валюту, в частности, поддержало перевыполнение плана продажи валюты экспортерами. В первом полугодии 2025 года наблюдалось превышение на 40% норматива обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами.Однако, факторы, способствовавшие укреплению российской валюты в первой половине 2025 года, утратили свою актуальность к сентябрю. С начала месяца курс рубля к доллару США начал расти и накануне заседания Банка России по ключевой ставке достигали 87 рублей.Такое ослабление курса рубля к ведущим мировым валютам обусловлено рядом факторов. Прежде всего, это поступательное снижение ключевой ставки с июня 2025 с 21% до 17%, а также полная отмена продажи обязательной валютной выручки российских экспортеров в августе 2025.Свою роль играет превышение плановых показателей по бюджетному дефициту: на 2025 год он запланирован в размере 3,8 триллиона рублей, а по состоянию на 1.08.2025 составил уже 4,9 триллиона. При ослаблении национальной валюты поступления в бюджет от экспортеров увеличатся, поэтому балансировать бюджет станет проще.Еще одним неблагоприятным фактором для рубля может стать заметное сокращение объема продаж валюты со стороны Банка России. Объем чистых продаж валюты может уменьшиться также, если цена отсечения в рамках бюджетного правила будет снижена с действующего показателя в 60 долларов за баррель. Министерство финансов не исключает сценария, при котором возможен пересмотр цены отсечения при формировании бюджета на 2026–2028 годы.С начала года стоимость нефти марки Brent снизилась на 11%, осенью котировки с большой долей вероятности продолжат снижаться, что может еще сильнее повлиять на исполнение бюджета. Нефть – ключевой продукт российского экспорта – дешевеет из-за политики ОПЕК+ по увеличению добычи и на фоне завершения высокого сезона автомобильных и авиаперевозок, а также импортных пошлины США.Вообще сырьевые рынки очень чувствительны к обострениям международной напряженности, а торговые войны способствуют снижению производственной и деловой активности, что сократит глобальный спрос на нефть, включая российский экспортный сорт Urals. Этот фактор окажет дополнительное давление на рубль до конца года.Дальнейший прогноз будет зависеть от геополитики. Достижение договоренностей о прекращении военных действий и заключение мирного соглашения будут включать в себя поэтапное снятие санкций с РФ, восстановление цепочек поставок, рост стоимости российских активов.Также на курс повлияют рост спроса на валюту под импорт и снижение предложения валюты от экспортёров. По моим прогнозным оценкам в октябре доллар будет торговаться в районе 84–86 рублей. Курс евро составит около 97-98 рублей, юань — около 12 рублей.В случае резкого ухудшения геополитической ситуации в мире и усиления санкционного давления на Россию курс национальной валюты может ослабнуть к ведущим мировым валютам еще больше (до 100 рублей за доллар).Автор - Жанна Ивановская, к.э.н, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета

