Стоимость доллара к мировым валютам растет в среду - 17.09.2025
Стоимость доллара к мировым валютам растет в среду
2025-09-17T08:05+0300
2025-09-17T08:05+0300
экономика
доллар
рынок
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к корзине мировых валют в среду утром растет, участники рынка ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1855 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался - до 146,47 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,07% - до 96,72 пункта. Инвесторы в среду ожидают решения ФРС США по учетной ставке. Традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой. "Если председатель ФРС будет более осторожен, чем ожидалось, это, конечно, может ослабить доллар", - приводит агентство Рейтер мнение руководителя отдела валютных исследований ANZ Махджабина Замана (Mahjabeen Zaman), "Рынок уже заложил в цены более пяти снижений ставок в этом цикле", - также добавил аналитик. По данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 3,9% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%.
доллар, рынок
Экономика, доллар, Рынок
08:05 17.09.2025
 
Стоимость доллара к мировым валютам растет в среду

Доллар укрепляется к мировым валютам в преддверии решений ФРС США

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Доллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к корзине мировых валют в среду утром растет, участники рынка ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1855 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался - до 146,47 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,07% - до 96,72 пункта.
Инвесторы в среду ожидают решения ФРС США по учетной ставке. Традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой.
"Если председатель ФРС будет более осторожен, чем ожидалось, это, конечно, может ослабить доллар", - приводит агентство Рейтер мнение руководителя отдела валютных исследований ANZ Махджабина Замана (Mahjabeen Zaman),
"Рынок уже заложил в цены более пяти снижений ставок в этом цикле", - также добавил аналитик.
По данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 3,9% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%.
