https://1prime.ru/20250917/dollar-862396119.html
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду вечером
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду вечером - 17.09.2025, ПРАЙМ
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду вечером
Стоимость доллара слабо растет по отношению к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией решений по итогам сентябрьского заседания Федеральной... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T17:29+0300
2025-09-17T17:29+0300
2025-09-17T17:29+0300
экономика
доллар
евро
иена
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо растет по отношению к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией решений по итогам сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару снижался до 1,1856 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 146,24 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,03% - до 96,68 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, 94% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы и ожидания по уровню учетной ставки. Кроме того, рынки будут оценивать комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла. "Валюты находятся в состоянии затишья в преддверии долгожданного заседания комитета по открытым рынкам ФРС", - цитирует агентство Рейтер руководителя глобального отдела рыночных исследований StoneX Мэттью Уэллера (Matthew Weller). В среду также была опубликована статистика по американскому рынку недвижимости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, снизилось сильнее ожиданий - на 8,5%, до 1,307 миллиона.
https://1prime.ru/20250917/yuan-862390339.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, евро, иена, рынок, торги
Экономика, доллар, евро, иена, Рынок, Торги
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду вечером
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене перед итогами заседания ФРС США
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо растет по отношению к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией решений по итогам сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару снижался до 1,1856 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 146,24 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,03% - до 96,68 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, 94% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%.
Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы и ожидания по уровню учетной ставки. Кроме того, рынки будут оценивать комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла.
"Валюты находятся в состоянии затишья в преддверии долгожданного заседания комитета по открытым рынкам ФРС", - цитирует агентство Рейтер руководителя глобального отдела рыночных исследований StoneX Мэттью Уэллера (Matthew Weller).
В среду также была опубликована статистика по американскому рынку недвижимости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, снизилось сильнее ожиданий - на 8,5%, до 1,307 миллиона.
Юань продолжает дорожать к рублю в среду днем