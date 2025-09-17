Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду вечером - 17.09.2025
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду вечером
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо растет по отношению к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией решений по итогам сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару снижался до 1,1856 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 146,24 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,03% - до 96,68 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, 94% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы и ожидания по уровню учетной ставки. Кроме того, рынки будут оценивать комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла. "Валюты находятся в состоянии затишья в преддверии долгожданного заседания комитета по открытым рынкам ФРС", - цитирует агентство Рейтер руководителя глобального отдела рыночных исследований StoneX Мэттью Уэллера (Matthew Weller). В среду также была опубликована статистика по американскому рынку недвижимости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, снизилось сильнее ожиданий - на 8,5%, до 1,307 миллиона.
17:29 17.09.2025
 
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо растет по отношению к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией решений по итогам сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару снижался до 1,1856 доллара с 1,1867 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 146,24 иены с уровня прошлого закрытия в 146,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,03% - до 96,68 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, 94% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%.
Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы и ожидания по уровню учетной ставки. Кроме того, рынки будут оценивать комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла.
"Валюты находятся в состоянии затишья в преддверии долгожданного заседания комитета по открытым рынкам ФРС", - цитирует агентство Рейтер руководителя глобального отдела рыночных исследований StoneX Мэттью Уэллера (Matthew Weller).
В среду также была опубликована статистика по американскому рынку недвижимости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, снизилось сильнее ожиданий - на 8,5%, до 1,307 миллиона.
Заголовок открываемого материала