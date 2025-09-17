https://1prime.ru/20250917/eks-glava-862370866.html
Экс-глава аэропорта "Жуковский" выкупил всю группу "Волга-Днепр", пишут СМИ
Экс-глава аэропорта "Жуковский" выкупил всю группу "Волга-Днепр", пишут СМИ - 17.09.2025, ПРАЙМ
Экс-глава аэропорта "Жуковский" выкупил всю группу "Волга-Днепр", пишут СМИ
Бывший гендиректор аэропорта "Жуковский" и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен выкупить всю грузовую группу "Волга-Днепр", пишет газета... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T07:31+0300
2025-09-17T07:31+0300
2025-09-17T07:31+0300
бизнес
россия
экономика
рф
red wings
boeing
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862370866.jpg?1758083486
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Бывший гендиректор аэропорта "Жуковский" и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен выкупить всю грузовую группу "Волга-Днепр", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Газета ранее писала, что в августе основатель "Волга-Днепра" Алексей Исайкин объявил коллективу о перспективе передачи грузовой группы государству, а позже руководство предложило правительству забрать актив. Часть источников издания отмечали, что топ-менеджмент пытался спасти убыточную компанию от банкротства. Минтранс в курсе заявлений руководства "Волга-Днепра" о ее вероятной передаче государству, но говорить о решениях преждевременно, заявлял журналистам в начале сентября министр транспорта Андрей Никитин.
"Как стало известно "Ъ", бывший гендиректор аэропорта "Жуковский" и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен выкупить всю грузовую группу "Волга-Днепр". В августе владельцы "Волга-Днепра" предложили государству забрать активы безвозмездно, но, по данным "Ъ", получили отказ Минтранса", - говорится в статье газеты.
Минтранс 11 сентября направил "Волга-Днепру" письмо, пишет издание с ссылкой на документ, где сообщил, что "полагает нецелесообразной передачу группы в собственность государства" и "вхождение РФ в капитал группы в условиях санкций" будет противоречить антисанкционной модели развития холдинга.
Переговоры по покупке группы "Волга-Днепр", по данным источников "Коммерсанта", ведет ООО "Евраз Авиа Сервис" ("ЕАС Групп") Солодилина. По словам собеседников издания, стороны подписали предварительное соглашение, согласно которому покупателю перейдут все три авиакомпании группы ("Волга-Днепр", "Атран" и AirBridgeCargo), "Волга-Днепр Техникс", "Волга-Днепр Инжиниринг" и т. д.
"В "ЕАС Групп" подтвердили "Ъ" намерения по покупке, но сумму сделки раскрывать не стали", - отмечается в статье.
Газета со ссылкой на источники пишет, что покупатель группы планирует вернуть девять Boeing лизингодателям, оставшиеся иностранные самолеты - к полетам, а арестованные за рубежом борта - в РФ.
рф
